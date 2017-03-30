В киевском аэропорту пытались провезти контрабандой 500 кг петрушки и кинзы

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В аэропорту "Киев" (Жуляны) среди чемоданов пассажиров рейса "Тбилиси – Киев" таможенники обнаружили почти полтонны ничейной зелени. Пятеро мужчин пытались вынести из зоны таможенного контроля 15 багажных мест, сообщает "Сегодня".

"Таможенники выяснили, что эти мужчины не являются пассажирами этого рейса и имеют гражданство Грузии. Багаж, который мужчины пытались вынести из зоны таможенного контроля, представлял собой 15 бумажных коробок, обернутых в целлофановые пакеты и оклеенных лентой. В коробке находилась свежая зелень, в частности, петрушка, кинза и лавровый лист общим весом 475 кг. Установить владельца этого багажа не удалось из-за отсутствия на нем маркировки с фамилией", — говорится в сообщении.

В отношении каждого из пяти граждан Киевской городской таможней ГФС составлен протокол о нарушении зоны таможенного контроля. Обнаруженная зелень возвращена в Грузию авиалиниями, доставившими ее в Украину.

Ранее сообщалось, что закарпатские пограничники 25 марта задержали 14 контрабандистов сигарет, которые пытались пересечь реку Тису под водой. В целом, по информации пограничников, в результате скоординированных действий вместе с румынскими коллегами было приостановлено перемещение через государственную границу 28 пакетов контрабандных табачных изделий.



