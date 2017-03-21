В Мексике убит лидер крупнейшего наркокартеля

КИЕВ, 21 мар – РИА Новости Украина. Представитель прокуратуры мексиканского штата Чиуауа Карлос Уэрта сообщил во вторник о гибели Рауля Гамбоа по прозвищу Капрал, лидера наркокартеля "Ла Линеа".

По данным прокуратуры, Гамбоа был убит в результате столкновений двух преступных группировок в ночь на понедельник в районе Куаутемок. Вместе с ним были убиты еще семь человек.

Наркокартель "Ла Линеа" входит в состав одной из крупнейших преступных группировок Мексики — "Картеля Хуареса". Он действует в приграничном с США Чиуауа и занимается переправкой наркотиков в соседнюю страну.

Напомним, в январе Мексика эсктрадировала наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу "Эль-Чапо" ("Коротышка") в США. МИД страны заявил, что передача Лоэры стала кульминацией длительного судебного процесса, в ходе которого адвокаты пытались добиться для подзащитного права остаться в Мексике.