Мексика начала непосредственную экстрадицию в США наркобарона Коротышки

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КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина. Мексиканские власти начали в четверг вечером непосредственную экстрадицию наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка в США.

По сообщению канала Televisa, сейчас лидер наркокартеля "Синалоа" находится в аэропорту города Сьюдад-Хуарес, откуда самолетом будет доставлен в Нью-Йорк.

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В начале января прошлого года лидер мощного наркокартеля "Синалоа" Гусман Лоэра уже в третий раз попался в руки правоохранительных органов. Впервые он был задержан в Гватемале в 1993 году и выдан Мексике. В 2001 году он сбежал, когда стало известно о намерении экстрадировать его в США. После 13 лет в бегах он вновь был задержан в феврале 2014 года в городе Масатлан. В июле 2015 года Коротышка снова сбежал и находился в бегах около полугода, прежде чем его снова поймали и вернули в "Альтиплано".