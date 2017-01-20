Экстрадированный наркобарон "Коротышка" доставлен в Нью-Йорк

MEXICAN INTERIOR MINISTRY / AFP

РИА Новости Украина

Минюст США, выполняющий также функции генеральной прокуратуры, ранее подтвердил факт экстрадиции наркобарона, выразив благодарность властям Мексики. В заявлении ведомства отмечается, что Гусману Лоэре на территории США предъявлено шесть отдельных обвинений. Ожидается, что "Коротышка" предстанет перед федеральным судом в нью-йоркском районе Бруклин уже в пятницу.

MEXICAN INTERIOR MINISTRY / AFP Наркобарон Хоакино Гусман Лоэра по прозвищу "Коротышка"

Всего побегов у "Коротышки" было два: первый раз он сбежал 19 января 2001 года, второй раз – в июле 2015 года.

Первый раз Гусмана Лоэру задержали в далеком 1993 году в Гватемале и экстрадировали в Мексику, где уже тогда над ним висели обвинения в наркоторговле. В заключении он провел восемь лет, однако 19 января 2001 года сбежал в бельевой корзине из тюрьмы "Пуэнте-Гранде" в штате Халиско. В план побега преступника были вовлечены порядка 80 человек, получивших затем длительные тюремные сроки, сообщают РИА Новости.

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"Коротышке" удалось бегать от правосудия 13 лет, причем неоднократно появлялась информация, что его часто видели в отдаленных уголках Гватемалы и других центральноамериканских стран, где он контролировал сверхприбыльный и незаконный бизнес одного из сильнейших картелей Мексики "Синалоа". Состояние "Коротышки" оценивалось тогда примерно в 1 миллиард долларов.

В феврале 2014 года вольной жизни беглеца пришел конец – морская пехота Мексики задержала его в Масатлане и препроводила в тюрьму особого режима "Альтиплано" под Мехико. Как позже выяснилось, ненадолго — 11 июля 2015 года он сбежал по специально прорытому прямо к его камере подземному туннелю.

Задержать "Коротышку" во второй раз удалось 8 января 2016 года в городе Лос-Мочис в родном для него штате Синалоа. В этот раз подразделению морской пехоты пришлось вступить в длительный бой с охраной Коротышки, который тем временем пытался выбраться из западни по системе подземных коммуникаций. Пойман он был в итоге в угнанной машине недалеко от места своего последнего пристанища на свободе.

Весь минувший год эксперты и обыватели спорили, сбежит ли опять "Коротышка" из мексиканской тюрьмы и хватит ли у президента Энрике Пеньи Ньето ресурсов, чтобы не допустить этого. Из "Альтиплано" "Коротышку"перевели в мае 2016 года практически на самую границу с США в тюрьму приграничного Сьюдад-Хуареса. Команда адвокатов наркобарона весь год "бомбардировала" мексиканские суды апелляциями на возможность экстрадиции в США, чего больше всего боялся их подзащитный. Адвокаты также подняли тему издевательств, якобы применявшихся к заключенному в тюрьме, и плохого состояния его здоровья.

Конец апелляциям был положен в четверг пятым коллегиальным судом Мехико, не нашедшим оснований для дальнейшего откладывания процесса выдачи, после чего правительство Мексики передало "Коротышку" властям США за день до инаугурации нового президента Дональда Трампа.

Обвинения против "Коротышки", который уже находится в США, выдвигают сразу несколько штатов – Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс и Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и убийствами. Ранее Мексика получила от американских властей гарантии, что в случае экстрадиции к наркобарону не будет применена смертная казнь, отсутствующая в Мексике.

Властям США "Коротышка" передан в последний день работы администрации президента Барака Обамы, который 20 января уступает свой пост новому избранному главе государства Дональду Трампу. Перед доставкой "Коротышки" в аэропорт власти развернули крупномасштабную операцию по обеспечению безопасности вокруг федеральной тюрьмы города Сьюдад-Хуареса.

Коротышка считается главой могущественного картеля "Синалоа", но кто конкретно руководит сейчас этой преступной организацией, вотчиной которой является одноименный штат, эксперты сказать затрудняются.