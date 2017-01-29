Проект "Стена" на границе США и Мексики

Президент США Дональд Трамп подписал указы об охране границы и иммиграции. В связи с этим на границе США и Мексики было продолжено строительство стены. Трамп считает, что Мексика компенсирует затраты США на строительство стены на границе двух стран.
Однако президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна ничего не будет платить за строительство стены.
"Я сожалею и осуждаю решение продолжить строить стену, которая в течение многих лет нас разделяет, Мексика не верит в стены, Мексика не заплатит ни за какую стену", — заявил Пенья Ньето в телеобращении к нации. Глава Мексики подчеркнул, что решение о строительстве стены принимается в тот момент, когда его страна начинает переговоры с США по новым правилам сотрудничества, торговли, инвестиций, безопасности на границе и миграции.
Ранее Белый дом анонсировал на 31 января встречу Трампа с Пеньей Ньето в Вашингтоне для обсуждения будущего соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, иммиграции и безопасности на границе. Однако визит мексиканского президента был отменен.
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