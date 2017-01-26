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    Мексика компенсирует затраты на строительство стены - Трамп

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (657)

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    Дональд Трамп заявил, что возмещение затрат США на строительство стены на границе с Мексикой будет "в той или иной форме, возможно, в сложной форме". По его словам, он начнет реализацию проекта за счет американских налогоплательщиков.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что Мексика компенсирует затраты США на строительство стены на границе двух стран.

    В среду Трамп подписал соответствующий указ, согласно которому подготовка к началу строительства стены должна быть завершена в течение 180 дней.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Это будет возмещение в той или иной форме, возможно, в сложной форме", — сказал Трамп в интервью телеканалу АВС.

    Он подтвердил, что намерен в ближайшее время начать на эту тему переговоры с властями Мексики.

    При этом Трамп отметил, что "не может ждать" окончания этих переговоров и поэтому намерен начать строительство стены – пока за счет американских налогоплательщиков. Стоимость проекта президент не назвал.

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    В свою очередь президент Мексики Энрике Пенья Ньето уже неоднократно заявлял, что его страна ничего не будет платить за строительство стены на границе с США.

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