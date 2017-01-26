Мексика компенсирует затраты на строительство стены - Трамп

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что Мексика компенсирует затраты США на строительство стены на границе двух стран.

В среду Трамп подписал соответствующий указ, согласно которому подготовка к началу строительства стены должна быть завершена в течение 180 дней.

"Это будет возмещение в той или иной форме, возможно, в сложной форме", — сказал Трамп в интервью телеканалу АВС.

Он подтвердил, что намерен в ближайшее время начать на эту тему переговоры с властями Мексики.

При этом Трамп отметил, что "не может ждать" окончания этих переговоров и поэтому намерен начать строительство стены – пока за счет американских налогоплательщиков. Стоимость проекта президент не назвал.

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В свою очередь президент Мексики Энрике Пенья Ньето уже неоднократно заявлял, что его страна ничего не будет платить за строительство стены на границе с США.