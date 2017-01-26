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    Трамп предложил президенту Мексики отменить визит в США

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (660)

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    Как заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп, если Мексика не хочет платить за столь необходимую стену, тогда лучше отменить предстоящую встречу президента Пеньи Энрике Ньето.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что запланированный на 31 января визит президента Мексики Пеньи Энрике Ньето лучше отменить, если власти этой страны не хотят оплачивать строительство стены на границе.

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    "У США торговый дефицит с Мексикой в 60 миллиардов долларов. Это односторонняя сделка с самого начала НАФТА (Договор о зоне свободной торговле в Северной Америке – ред.), с огромными цифрами потерь рабочих мест и компаний", — написал Трамп в своем Twitter в четверг.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Если Мексика не хочет платить за столь необходимую стену, тогда лучше отменить предстоящую встречу", — добавил президент США.

    Заявление прозвучало на следующий день после того, как Ньето вновь подтвердил, что Мексика не будет платить за строительство стены. Так мексиканский лидер прокомментировал указ Трампа, подписанный в среду, согласно которому подготовительные работы по проекту должны быть завершены в течение полугода. При этом президент США в очередной раз заявил, что Мексика заплатит за это "в той или иной форме".

    Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил в среду вечером, что запланированная на 31 января встреча Трампа и Ньето в Вашингтоне для обсуждения всего комплекса двусторонних отношений по-прежнему остается в силе.

    В среду Трамп подписал соответствующий указ, согласно которому подготовка к началу строительства стены должна быть завершена в течение 180 дней.

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