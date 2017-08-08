Жизнь дорожает каждый день и нет никакого выхода

РИА Новости Украина

Индексы потребительских цен в первом полугодии вели себя как поезд, который, медленно двинувшись от перрона, почти сразу стал стремительно набирать разгон. Если еще в январе цены по сравнению с декабрем 2016 года демонстрировали умеренный рост – товары и услуги на Прикарпатье подорожали на 1,9 процента, то уже к концу июня они выросли аж на 8,5 процента, пишет Николай Петричук.

Но это – в целом. Потому что если читать данные, обнародованные Главным управлением статистики в области, то в первую очередь бросается в глаза то, что за это время значительно выросли цены как раз на те товары и услуги, без которых или обойтись трудно, или к которым потребитель, образно говоря, привязывается как телец на пастбище. И если в магазине каждый из нас еще может как-то маневрировать, выбирая то, что дешевле, потому что хлеб, так сказать, можно есть и без масла, когда пенсия или зарплата не позволяет, то в коммунальной и транспортной сферах все совершенно иначе. Хочешь или нет, а должен платить.

На коммунальном "счетчике"

Начнем с лидеров. Жилищно-коммунальные организации, частные ЖЭКи и так называемые управляющие компании, которые, правда, долгое время "держали" неизменные цены, в этом году решили, образно говоря, не мелочиться и в марте повысили тарифы на содержание домов и придомовых территорий сразу чуть ли не вдвое – на 85,2 процента. Правда, в апреле их немного снизили и зафиксировали на уровне 80,2 процента по сравнению с декабрем.

В начале весны Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), также в очередной раз и существенно – на 28,1 процента – подняла цену на свет. А с мая начали расти тарифы и на водоснабжение и водоотведение, которые также регулирует НКРЭКУ по представлениям коммунальных предприятий, в частности "Ивано-Франковскводоэкотехпрома", "Коломыяводоканал" и других. И уже в июне вода подорожала на 33,2, а канализация – на 47,1 процента.

Но это еще не все "сюрпризы". Потому что, скажем, члены исполкома Ивано-Франковского горсовета, по сути, без обсуждения дали добро ЗАО "АТП-0928" и ГП "Автоколонна 2222" с 1 июня значительно повысить тарифы на вывоз мусора для жителей областного центра и пригородных сел. Людям, которых обслуживает коллектив "АТП-0928", отныне придется платить на 72,4 процента больше – каждому: вместо 9,51 грн – 16,40 грн. Тариф для ГП "Автоколонна 2222" установили на десять копеек дешевле – 16,30 грн.

А еще следует учесть, что многие городские и сельские жители Ивано-Франковской области сейчас также "привязаны" к коммуникационным сетям – связи, интернету, кабельному телевидению, домофонным системам. Тарифы на эти услуги, по крайней мере большинство из них, тоже "подпрыгнули". Иногда – очень ощутимо. В частности, абонентская плата за стационарные телефоны и плата за разговоры по ним в течение января-июня ежемесячно "добавляла" в цене и на конец полугодия выросла на 8,9 процента.

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Или же другой пример. Один из ивано-франковских провайдеров, кстати, с хорошей деловой репутацией, еще в декабре, так сказать, под новогоднюю елку, преподнес "подарок" тем своим клиентам, которые пользовались дешевым пакетом интернет-услуг. Их он просто поставил перед фактом: мол, с 1 января компания прекращает поставлять малоскоростной интернет. И хотя очевидной разницы между "старым" и новым, якобы скоростным, интернетом не увидели, однако ежемесячная плата выросла ощутимо – с 50 до 80 грн.

Когда же индексы потребительских цен на товары и услуги из процентов перевести в деньги, то получим примерно такую картину. Если в декабре 2016 года семья из двух человек за квартплату, воду и водоотвод, вывоз мусора и интернет заплатила 166,21 грн., то всего за шесть последующих месяцев стоимость этих же услуг выросла до 277,18 грн. А если к этому добавить еще по 4-5 грн., которые за каждую "платежку" платим банкам как комиссию, то общая сумма добежит до трех сотен. И это без учета платы за тепло, свет и газ.

Транспортный "пылесос"

Но коммунальные услуги – не единственное, к чему мы "привязаны". Многим жителям сел и поселков, в том числе из Богородчанского, Тисменицкого, Коломойского, Кольского, Надвирнянского и даже с Рожнятовского района в силу обстоятельств ежедневно утром приходится ехать на работу в Ивано-Франковск, а вечером возвращаться домой. И как раз проезд в общественном транспорте "съедает" значительную часть их ежемесячного заработка.

И прежде недешевые пассажирские перевозки на Прикарпатье в январе-июне, как свидетельствуют данные Главного управления статистики в области, также значительно подорожали – железнодорожные билеты на 10,9 процента, а плата за проезд в автобусах вообще выросла аж на 34,4 процента. Или такие цены справедливы? Или они рыночные на самом деле? То есть адекватны реальным затратам перевозчиков на содержание и ремонт автобусов, приобретение горючего, выплату зарплаты наемным водителям, уплату налогов и, конечно, получение определенной прибыли?

Ответить на эти вопросы, к сожалению, невозможно. Точнее говоря, этими расчетами обладают только сами перевозчики, которые публично не обнародуют ни своих расходов, ни доходов. Правдивых данных, а следом и качественной аналитики в этой сфере не имеют ни органы власти, ни общественность. Потому что через кассы автостанций и, соответственно, кассовые аппараты проходит только часть выручки от продажи автобусных билетов. Большая же часть рынка пассажирских перевозок держится на неучтенной наличности, которая переходит от пассажиров к водителям, а дальше – в кошельки владельцев автобусов.

Судить же о справедливости цен за проезд можно разве что только по отдельным сравнениям. Например, таким. Чтобы довезти меня от АС №3, что в Ивано-Франковске, до остановки с. "Лесная песня" на Богородчанщине, водитель автобуса, который, кстати, ехал далеко, на Рожнятивщину, сказал заплатить 15 грн. Да, понимаю, что себе в убыток частный перевозчик не работает, поэтому такая плата за проезд для него выгодна. Но назад в областной центр добираться пришлось уже, так сказать, на перекладных. Сначала меня подобрал водитель "Спринтера" и подвез до Богородчан. 8 гривен. За проезд из Богородчан в Ивано-Франковск водителю такого же автобуса пришлось заплатить еще 12 грн. То есть, обратная дорога обошлась на пять гривен дороже. Но это – не пять копеек, так как на эти деньги можно приобрести полбуханки хлеба. Однако ни правительство, ни местные власти эти ценовые перекосы никоим образом не регулируют.

Аппетиты "крышу" срывают

О том, что цены в продуктовых магазинах и супермаркетах Прикарпатья зашкаливают – сыры стоят по 150-200 грн, килограмм колбасы, даже I сорта, продают дороже, чем отборное мясо, а цена фарша "прыгнула" до 100-102 грн, – даже писать как-то не интересно. Потому что такие "рыночные" цены, по сравнению с зарплатами и пенсиями наших земляков – это фантасмагория, которую логично объяснить трудно. А уже в июле настоящим "хитом" стал, так сказать, обычный укроп, который отдельные магазины Ивано-Франковска предлагают покупателям по, казалось бы, несусветной цене – по 100 грн за килограмм.

В целом лидерами в подорожании в первом полугодии 2017 года, по данным Главного управления статистики в области, стали фрукты, которые по сравнению с декабрем 2016-го подорожали на 37,1 процента, и овощи, которые "прыгнули" в цене аж на 51,2 процента. Заметим, что и те, и другие значительно подорожали уже в июне даже по сравнению с маем, когда на рынок они попадали еще разве что из-за рубежа и теплиц. Ощутимо – на 12,6 процента подорожал и хлеб.

Как и в транспортной отрасли, в сферах производства продуктов питания и торговли отсутствуют открытые объективные данные, которые позволяли бы понять, почему, например, килограмм моркови, условия выращивания которой не такие уж затратные, стоит сейчас 12 грн. Очевидно лишь, что рынок, по крайней мере тот, который в аграрной сфере нашего края, многого не регулирует. И что кто-то должен это анализировать и принимать неотложные меры для исправления ситуации.

Но проблемы, как нам кажется, кроются не только в слабости и, соответственно, в низкой эффективности фермерских хозяйств Ивано-Франковской, которые должны по адекватным ценам поставлять на рынки и в магазины овощи, местные фрукты и молочную и мясную продукцию, а и еще в непомерных аппетитах к заработках части наших бизнесменов – производителей и торговцев и в отсутствии у них нравственных тормозов, которые сдерживали бы их, когда они пересекают определенную этическую границу.

Недавно в супермаркете, который относится к основанной, кстати, ивано-франковскими бизнесменами сети, на прилавке отдела, в котором продают выпечку собственного производства, приметил булочку. Точнее, бросилась в глаза ее цена, потому что сама она ни размерами, ни сдобой, ни начинкой особо не отличалась. Но на ценнике было написано – 10 грн. Очевидно, что булочка не может стоить столько же, сколько хлеб. Да и вообще, собственная выпечка в супермаркетах не может быть дороже аналогичной продукции, скажем, ОАО "Ивано-Франковский хлебокомбинат", где содержат собственную лабораторию по контролю за качеством периодически платят еще и за независимую экспертизу лаборатории СЭС и тратятся на доставку продукции собственным транспортом в магазин. Если только за такой высокой ценой не кроется стремление не просто выгодно продать товар, но и заработать на покупателях.

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Но как бы владельцам бизнеса не хотелось увеличить свои доходы, все же стоит думать и о тех, кто будет покупать их товары. Вполне возможно, что свежеиспеченную булочку к молоку ребенку выберет молодая мать, которая не работает, потому что еще в декрете. Или пожилые супруги из соседней многоэтажки, хоть пенсии у них не большие, но время от времени все же хочется чего-то сладкого (по данным Главного управления статистики, на начало года на Прикарпатье 362,6 тыс. пенсионеров ежемесячно получали пенсию в размере 1686,53 грн.). В этом смысле, кстати, неоднозначное впечатление оставил фестиваль "Меды Прикарпатья", который недавно состоялся в Киеве. Он отличился не только действительно широким разнообразием меда и продуктов пчеловодства и демонстрацией мастерства и возможностей наших пчеловодов, но и высокими ценами, по которым они предлагали свою продукцию покупателям.

Правительство окончательно "умыло руки" и с 1 июля отказалось от регулирования цен даже на продукты первой необходимости и на социальные товары. При этом, как всегда, министры и глава правительства Владимир Гройсман ссылаются на якобы европейский и мировой опыт, но только не говорят о том, у кого именно они его заимствовали. Ведь даже в самых богатых странах цены, оказывается, таки регулируют. Причем иногда даже в значительно больших объемах, чем это делалось в Украине в течение последних 20 лет. И эффективнее. Ведь на самом деле наши чиновники только имитировали контроль над ценами на социально значимые продукты.

Тем временем давления непомерно высоких цен уже не выдерживают не только пенсионеры, но и те, кто работает и даже неплохо якобы зарабатывает. Встретил недавно руководителя одного из предприятий, на котором работникам, по сравнению с другими на Прикарпатье, платят высокую зарплату, добавляют к ней еще и социальный пакет. Но семьям, учитывая нашу дороговизну, ее все же не хватает. Работники чуть ли не ежедневно освобождаются и в поисках больших заработков едут за границу, прежде всего в Польшу. А почему нет? Если, например, мясо во Вроцлаве стоит вдвое дешевле, чем солонина на Ивано-Франковском рынке, а зарплаты, даже у наших работников, – на порядок выше.

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Проблемы, которые правительство сбросило на людей, таким образом перерастают в большую проблему для Прикарпатья. И здесь "отбиться"объяснением, которое, как мантру, не устают повторять чиновники на местах, о том, что закон запрещает им вмешиваться в хозяйственную деятельность, не получится. Власть, общественность должны добиться от бизнеса честности и открытости, прежде всего в ценообразовании. Наверное, свое слово должно сказать и духовенство края. Потому что сегодня лучше, чтобы у нас было меньше меценатов и благотворителей, но чтобы хлеб и “к хлебу” были доступны каждому, даже самому бедному.