Бойко о повышении цены на газ для населения

Цена на газ для населения привязана к формуле и не является четким обязательством повышать цену. Таким образом, может возникать вопрос, есть ли аргументация для повышения цены топлива, заявила заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко.

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Исходя из постановления правительства №187, согласно которому цена на газ для населения может подниматься, Международный валютный фонд требует, чтобы пункт о повышении цены остался. Соответственно, уже в октябре этого года цены на "голубое топливо" снова могут вырасти.

"Сейчас есть открытый диалог по повышению или неповышения цены на газ между МВФ и премьер-министром. В частности, в соответствующем постановлении правительства есть привязка к формуле, а не четкое обязательство повышать цену. То есть, может возникать вопрос, есть ли аргументация для повышения цены. Но насколько мне известно, премьер заверил, что сейчас население не получит повышения цены на газ", — прокомментировала Бойко в эфире телеканала ZIK.

Относительно же скандальной схемы "Роттердам +", то заместитель министра энергетики не дала четкого ответа, ссылаясь на то, что это подчинение другого заместителя министра.

"У нас есть отдельный заместитель министра — господин Анатолий Корзун, который отвечает за угольный сектор. Действительно, вопрос "Роттердам +" неоднократно поднимался на заседаниях, но все же, повторяю, что регулятор в Украине является независимым. Я знаю, что был ряд судебных исков со стороны представителей общественности, но я не слежу за этими делами, ведь есть другие приоритеты в своей работе", — отметила Бойко.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" ожидает повышения цены на газ для населения.