Сельхозпрогноз-2017: урожай низкий, цены высокие, перспективы - никакие

Александр Карпец, для РИА Новости Украина

Но если производство и экспорт, например, чугуна зависит, прежде всего, от конъюнктуры цен и спроса-предолжения, то в случае с экспортом аграрного сырья и полуфабрикатов к этому добавляется критическая зависимость от погодных условий. После нескольких лет высоких урожаев и роста аграрного экспорта, в 2017 году по климатическим причинам прогнозы на урожай не столь утешительны. Холодная весна, заморозки в мае, а также засушливая весна и начало лета вполне ожидаемо привели к тому, что урожай в нынешнем году будет существенно ниже.

Поступления от экспорта сельхозпродукции сократятся, и это негативно скажется на валютно-финансовой ситуации в стране и затормозит и без того крайне слабый рост экономики, если этот рост вообще состоится.

Кроме того, это приведет к росту цен на продукты питания на внутреннем рынке, что подхлестнет инфляцию, и это ударит, прежде всего, по малообеспеченным слоям населения. Предвестником этого может служить отсутствие в этом году традиционной летней дефляции, обусловленной сезонным удешевлением продуктов питания, летним спадом спроса и деловой активности. Наоборот, фиксируется рост цен на все основные виды продуктов питания по отношению к прошлому году. И это ведь гривна пока стабильна и даже немного ревальвировала! Что будет с ценами, если она опять покатится вниз, а такие прогнозы уже есть?!

REUTERS Eduard Korniyenko Уборка урожая. Архивное фото

В последние годы неуклонно растет удельный вес сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности в общей структуре товарного экспорта Украины. В 2016 году этот показатель достиг рекордных 42%. И хотя в 2017-м до конца года еще далеко, но уже поставлен новый промежуточный рекорд — за первые четыре месяца 2017 указанная доля выросла до 43,7%.

Обращает внимание тот факт, что наибольшие темпы роста экспорта показали сахарная и кондитерская отрасли: в 2016 году — в 2 раза, за январь-апрель 2017 года — в 4,2 раза. Налицо, так сказать, шкурный фактор, поскольку не следует лишний раз напоминать, кто в Украине сейчас является "главным по кондитерским изделиям".

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Причиной столь впечатляющего роста доли сельскохозяйственной продукции в экспорте является не так даже сам рост сельхозпроизводства, как неуклонное падение промышленности и промышленного экспорта, прежде всего, продукции машиностроения и глубокой переработки, что ведет к сокращению доли промышленности в экспорте.