Контрольный выстрел. Эксперт о принудительной установке счетчиков

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В среду, второго августа, в силу вступил закон об обязательной установке счетчиков на тепло и воду. Предполагается, что это позволит уменьшить счета украинцев за коммунальные услуги.

А, в свою очередь, это должно способствовать уменьшению потребления газа и сокращению выбросов парниковых газов.

Эффективность такого решения, а также другие актуальные темы украинской энергетики в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

В законе об обязательной установке счетчиков на тепло и воду, о каких счетчиках говорится?

- У нас все решения относительно тарифов и нововведения, они как раз ведут к удорожанию услуги для конечного потребителя. В данном случае речь идет о коммерческих, общих счетчиках, которые будут установлены на дома многоквартирные, и вы, как житель этого дома, вне зависимости от того, есть у вас счетчики, нет у вас счетчиков, все, что дом потребил, будет распределено среди его жильцов. На всех. То есть, вот, прислали вам пять кубов, по счетчикам у вас — два, а за три, будьте добры, за себя и за того парня, заплатите. По сути, убивается вообще вся идея какой-то экономии, энергоэффективности, стимулирования потребителей более рационально использовать ресурсы, то есть теперь все равно вам придется заплатить за все. Естественно, это приводит к увеличению вашего чека за коммунальные услуги. Конечного. То есть горячая вода, холодная вода, у кого счетчики стояли, газ, кто не платил по нормативам, и тепло, потому что не во всех домах можно установить счетчики на тепло. Но даже если они установлены, все равно долю разошедшегося и неучтенного, вам придется оплатить.

Сейчас скажут о том, что будут устанавливать домовые счетчики, и их стоимость включать счет. Только там, где их до этого не было? А где-то уже их установили, что тогда делать?

— Вопрос в распределении. То есть, вот там зависал объем, который, допустим, был потреблен, но по счетчикам он не прошел. Его разбрасывали на тех, у кого счетчиков нету. То есть, они банковали. Сейчас банковать будут все. Давайте просто более глобально посмотрим на эту ситуацию, проблема в том, что у государства для наполнения бюджета не осталось ресурса, кроме как мы с вами, кроме как трусить население. Поэтому вот тарифы, это единственный способ трусить население. Вы думаете, в правительстве не понимают, что там тарифы на газ экономически не обоснованы? Понимают. Или, что вот это решение будет убивать экономику? Тоже прекрасно… Деньги нужны. Вам рассказывают о том, что у вас там виртуальная средняя зарплата увеличилась до 7 000, поэтому будьте любезны, расчехлитесь по европейским тарифам, хотя зарплата все равно не европейская, даже по версии Минстата, она все равно совершенно не дотягивает до европейского уровня. Жили бы очень хорошо, если бы мы изменили название валюты. Нет, даже по восточной Европе, нетто средняя зарплата, то есть после уплаты, от 700 до 1000 евро. Соответственно, от 21 000 до 30 000 гривен.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Счетчик для воды

Поэтому если бы мы оперировали такими цифрами — да, тогда мы могли бы говорить, скажем, о какой-то логике в тех решениях, которые принимаются. А так, и без того низкая платежеспособность потребителя, она добивается вот такими вот решениями, естественно, вот слово употребили хорошее: рынок. Ни о каком рынке речи быть не может. Рынок можно строить там, где у вас есть платежеспособный потребитель с хорошим доходом, за которого вы можете конкурировать, то есть, который может себе выбирать среди поставщиков рыночных услуг. А так, в данном случае, в условиях естественных монополий, с которыми никто ничего не собирается делать, с вас будут драть три шкуры, продолжать драть три шкуры, в конечном итоге все это приведет к неплатежам по системе. Вот яркий пример, как это будет выглядеть, мы увидели с "Киевэнерго" этим летом: НАК не выделил лимиты на газ, "Киевэнерго" не нагрело воду, все остались без горячей воды.

Сейчас в тех домах, где счетчики стоят, например, на воду, на тепло, они были установлены за чей счет?

— Если вы ставили у себя, то, скорее всего, это ставилось за счет потребителя.

Это если в квартире? А если в доме?

— Насколько я помню, там городская власть говорила о счетчиках тепла, что 90% стоимости «Киевэнерго» покрыло. По большому счету, установка счетчика, она заложена в тарифе. То есть, это проблема поставщика услуги. Вы же не покупаете картошку на глаз на рынке, есть весы. Или электроэнергию мы же не потребляем приблизительно, по нормативу. Есть счетчики. На счетчике написано собственность "Киевэнерго", собственность облэнерго. Это собственность поставляющей компании, без которой она торговать не может. То же самое должно быть с газом.

Они могут, если есть нормативы.

- С нормативами мы видим по газу, мы видим по теплу. Опять же, давайте исходить из того, что если мы говорим о формировании каких-то рыночных механизмов или еще чего-то, сначала надо обеспечить учет, а потом уже говорить. А если у нас 70% жилого фонда, если мы говорим по теплу, его нельзя обеспечить учет по квартирах общий, хотя, как показала практика, в какой-то мере, это стало панацеей, потому что в два-три раза меньше платили по прошлому отопительному сезону. Мы понимаем, если нельзя установить, то мы ставим общедомовой, все нормально.

Если есть возможность с соседями договориться в плане корректного использования тепла?

— Была бы это идеальная ситуация, потому что вот, я вам приведу пример. Вы прикручиваете у себя батареи, если позволяет эта возможность, и держите там какую-то относительно комфортную температуру — 18 градусов. Вы заплатите, если у вас стоит счетчик на тепло, немного, а соседи вас погреют, если у вас справа, слева, снизу, сверху все, отличная ситуация. Поэтому с теплом как раз там есть вопросы. При индивидуальном счетчике. Поэтому общедомовой по теплу — в этом есть логика своя определенная, а по воде, извините, вот ко мне зашло куб, я куб использовал, все. То есть это вопрос к управляющей организации эксплуатирующей, это вопрос к поставщику услуг, то есть давайте с ними разбираться. У нас все решения почему-то принимаются — саблей махнули и вперед.

Установка этих счетчиков будет возложена на потребителя, это заложат в тариф.

— Это заложено в тарифе, но должно было быть изначально. Это не наша с вами головная боль — установка счетчиков, хотя по воде была наша с вами головная боль. Давайте вспомним кампанию по поверке счетчиков, которая активно шла в Киеве в прошлом году, не буду говорить за другие города, но в Киеве. Вот поверьте счетчики или мы вам опять будем считать по нормативам. Что за ультиматив? Потом как бы появилась куча абсолютно левых компаний, которые занимаются поверками счетчиков или привозите к нам. Когда я позвонил, и мне начали рассказывать: вы там снимите, поставьте трубочку, мы месяц будем поверять, вам посчитают по нормативам, потом отчитают назад, когда поставят счетчики. Я вам честно скажу, я поехал в «Эпицентр», купил счетчики самые дешевые по сто гривен, потому что поверка одного счетчика была, по-моему, 120, а по 130 — новый счетчик. Более того, у меня два стояка с четырех счетчиков местный сантехник, наш жэковский чисто по-человечески шепнул: они с поверки два точно не возвращают, говорят, что они не подходят, то есть по-любому вы попадете на 240 гривен. Мне было дешевле купить четыре счетчика и поставить просто новые, опломбировать, зарегистрировать и все.

Относительно водоканала есть информация, что ситуация изменилась, что поверка счетчиков входит в тариф, который мы платим за воду.

— После той поверки. Я помню эту историю. Там говорилось: это ж не мы вам предоставляли услугу, водоканал вышел красиво из этой ситуации, это ж не мы, договор не с нами был. То есть еще раз: при любых раскладах в конечном итоге страдает потребитель. Зарубилось «Киевэнерго» с «Нафтогазом» — страдает потребитель, перешли на прямые договора, опять страдает потребитель, а в законе нашем замечательном красиво пишут — это приведет к снижению стоимости услуги и уменьшению выброса парниковых газов, о чем мы с вами переживаем, наверное, больше всего в этой ситуации. Вот все эти последние новации, нововведения, которые происходят и в коммунальном, и в энергетическом секторе, они, кроме ощущения абсурда, не вызывают больше ничего.

Другой актуальный вопрос — абонплата за газ. Ситуация с абонплатой — это украинское ноу-хау? Такая абонплата еще где-то существует?

— Ту модель, которую предложило НКРЭ весной, она предполагала введение фиксированной абонплаты, то есть это не является ноу-хау, это все в рамках третьего энергопакета, сетевых кодексов, закона о рынке газа, то есть нормативно никаких новаций нет с точки зрения практики в ЕС. Вопрос стоит в другом, что была предложена фиксированная плата вне привязки к объему. Такая практика существует в двух странах — в Нидерландах и еще в одной, сейчас боюсь ошибиться, в ЕС есть. Как правило, используются смешанные схемы, либо как действуют как у нас — сколько потребил, столько и заплатил, транспорт, эта вся мощность и прочие вещи сидят в тарифе, либо какая-то часть — это абонентская плата незначительная, и дальше все остальное прячется в тарифе, то есть там тариф — цена на газ плюс транспорт, плюс поставка, плюс налоги, это все вместе свели, условных десять гривен ты платишь ежемесячно вне зависимости от объемов, все остальное набивается объемом. Чем больше потребляешь, тем больше платишь за обслуживание сети. Это логично, потому что, когда повышали и убирали техосмотр, говорят: мы не будем платить за техосмотр, потому что если ты больше ездишь, ты больше бензина покупаешь, значит, дорожный сбор ты платишь больше. Вот в акциз внесли дорожный сбор. Куда идут деньги от акциза, никто не знает.

Вот сейчас как бы с абонплатой та же самая ситуация. Ты будешь платить, ты потребляешь больше, ты будешь платить больше на содержание сетей, что будет с этими сетями, тоже никто не знает. Наверное, их будут использовать на поддержание сетей надлежащего состояния. Тем не менее, вопрос ключевой на сегодняшний день в этих новациях — как это отразится на конечном чеке, на конечной платежке для потребителя. Если хватит мозгов нашим руководящим товарищам собраться вместе и расщепить тариф таким образом, чтобы в конечном итоге повышение не состоялось, то, может быть, несколько и снизился уровень цен, я думаю, что будет воспринято обществом спокойно. Если же опять это будут перекладывать на плечи потребителей, это будет дополнительная платежка, как вот мы уже с горячей водой разобрались, теперь с газом.

Вы знаете, сколько получаете в платежке? Будете получать еще сверху?

— И еще сверху. Сейчас сложно, потому что непонятно, какую модель предлагает НКРЭ, по крайней мере, в варианте, который они предлагали весной, скажем, вынуждены были платить больше в любом случае. Более того, в ряде регионов там как бы поднимались вообще, то есть разница была в три раза, например, между Киевом и Тернополем или Ужгородом. Сети длиннее, потребителей меньше, затраты, условно, постоянные затраты, соответственно, абонплата считалась больше. И привязка к счетчикам, то, о чем говорилось. Мы посмотрим, там были замечания. Привязали к счетчикам, в первую очередь, не к размерам трубы, а к счетчику, то есть какой счетчик у вас стоит, а счетчики ставили в своей время без привязки.

По сути, абонплата — это условное название, плата за присоединенную мощность. Кто присоединял эту мощность, если люди, допустим, прокладывали за свои деньги? С какого перепугу? Должен быть коэффициент понижающий, а для того, чтобы это понимать, нужно провести инвентаризацию, понять, где чье. Вы спросите у «Нафтогаза», он вам не скажет, где чье, потому что там такая мешанина в облгазах, там уже поперепутывалось, где была коммунальная, где государственная, где частная, никто не сводил последние несколько лет так точно, и для этого нужно сначала проводить работу, а потом вводить. Давайте сначала разберемся, а потом мы начнем платить за это, и будем понимать, за что. Это ваша работа и она не требует с вас привлечения бюджетных средств, затрат. Это ваши функциональные обязанности.

Если говорить о возможности введения абонплаты за поставки тепла. Такая практика существует в нескольких городах Украины. Это была попытка рассрочить стоимость тепла?

— Скорее всего, что да. Если с газом понятно, то с теплом — это, скорее всего, сделать рассрочку для того, чтобы не было финансовых провалов у теплокомуненерго. Опять же, надо смотреть методику. К сожалению, у нас во всех этих решениях дьявол кроется в деталях, то есть под красивыми лозунгами, вот экономически обоснованная цена — кто обосновывал, исходя из каких параметров? Тут проблема в другом. Тут проблема в том, что никто не пытается посчитать и вообще уходит от логики того, что компании, если мы будем говорить о газе, тот же НАК "Нафтогаз" является государственной компанией, и ее первоочередной целью не является получение прибыли. У нас перевернуто все с ног на голову. У нас стали кричать о том, что НАК должен быть прибыльным. Да не должен он быть прибыльным, это госкомпания, более того, госкомпания, несущая на себе социальные функции. НАК не должен быть убыточным, да, но показывать прибыль в несколько миллиардов гривен, говорить об этом, мы тут работаем все дружно на НАК "Нафтогаз" — это абсурд. Поэтому первоочередная задача при принятии решения, в том числе, и абонплаты, должно быть то, чтобы потребитель не пострадал.

Где место в этой истории "Нафтогазу"?

— "Нафтогаз" вообще бусечка такая, он и реформируется, он и вообще молодец, и впереди планеты всей, только все ему должны. В частности, это последнее бодалово.

Компенсации?

— Политический спектакль. Компенсации — это один из актов этого спектакля, потому что была сначала подача финансового плана НАК "Нафтогазом Украины", где предусматривался рост цены на 18,48 %, чтобы не 19. Потом премьер сказал: не позволим злостному "Нафтогазу" мучить простых украинцев, не дадим повысить тарифы. Ничего, что записано в меморандуме МВФ в качестве тех обязательств, которые Украина взяла на себя, потом «Нафтогаз» уже выступил, не выдержав, сказал: ребят, извините, вы сами постановление принимали. И вот это перебрасывание — дурак, сам дурак, потому что НАК тоже можно понять, они не хотят пойти потом под уголовное дело, потому что невыполнение постановления Кабмина — это уголовное дело. Потом появляется судебный процесс, там, где НАК требует компенсировать ему выполнение спецобязательств, то есть согласно новому законодательству он такой вот молодец, он выполнял спецобязательства — населению поставлял газ, в связи с чем понес серьезные убытки.

НАК же должен обеспечивать эту социальную функцию — поставлять населению?

— Вот мы и пришли к ключевой проблеме — это вопрос, какую функцию выполняет "Нафтогаз" — это бизнес или это госкомпания, которая призвана обеспечивать социальную поддержку, социальную защиту населению. Философия руководства "Нафтогаза" была, что это бизнес, а бизнес интересы потребителя ставит восьмыми в списке приоритетных вопросов, то есть первым стоит прибыль и получение прибыли любым путем.

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Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что было бы логичнее не откладывать введение новой схемы оплаты за газ, а откорректировать соответствующее постановление так, чтобы оно отвечало интересам и потребителей.

А директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что и введение абонплаты за газ, и драконовские тарифы не состоялись бы без поддержки лично Порошенко и фракции БПП в Раде.