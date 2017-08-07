Последняя надежда: лес-кругляк на 600 миллионов и другие ресурсы Кабмина

РИА Новости Украина

Европейский союз ждет от Украины снятия моратория на вывоз леса-"кругляка". При выполнении этого условия нашей стране обещаны 600 миллионов евро. Президент Петр Порошенко обещал Президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру снять мораторий еще в октябре 2016 года. Но Верховная Рада все время противилась этому. Тем более, что за это время в несколько раз увеличилась закупка деревообрабатывающего оборудования, украинская промышленность получила тысячи новых рабочих мест. А наши леса, страдающие от бесконтрольных вырубок, получили возможность для восстановления, пишет Алесь Супранович.

Недавно народный депутат Украины Юрий Бойко облетал Карпаты на вертолете. И вся страна увидела снятые с воздуха кадры, когда многие лесные участки срублены начисто. Поэтому неудивительно, что в этом году в Карпатах было большое наводнение. Водным потокам негде задерживаться, когда горы лысые, и потому вода обрушилась на дома и огороды.

Если снять мораторий на вывоз леса "кругляка", Карпаты опять будут подвергаться наводнениям, а доходы от продажи мебели и другой продукции деревообработки будут получать словаки, венгры, румыны, но не украинцы.

Не так давно наши власти победно рапортовали о том, что Европейский Союз повысил квоты на вывоз из Украины ячменя, кукурузы, овса, меда и некоторых других продуктов. Это якобы следствие нашего соглашения об ассоциации с Евросоюзом по свободной торговле. Однако это далеко не те доходы, которые Украина могла бы иметь от вывоза не сырья, а от переработанной продукции с так называемой добавочной стоимостью.

Европейский Союз хотел снять и мораторий на вывоз металлолома из Украины. Однако народные депутаты опять воспротивились. Тем более, что нашим металлургам самим не хватает сырья и лишение их металлолома привело бы к потере рабочих мест, а также снижению поступления валюты.

У Европейского Союза есть и другие просьбы и надежды на уступки со стороны наших властей в обмен на обещание нескольких сот миллионов евро. Однако в Киеве предпочитают умалчивать о том, что все эти евро предоставляются не как безвозмездная помощь, а в качестве кредитов. И их потом нужно будет возвращать. Уже сегодня на каждого еще не родившегося украинца приходится долг примерно в 1000 гривен.

На днях в Киеве был саммит Украина — НАТО. Он был приурочен к десятилетию сотрудничества нашей страны с этой организацией. Президент Украины Петр Порошенко в свое время говорил о намерении провести в стране референдум на предмет вступления Украины в Североатлантический блок. Но теперь, похоже, забыл об этом. Официальная пропаганда твердит о том, что вступление Украины в НАТО поддерживают 65% жителей страны. Хотя многие эксперты выступают за безблоковый статус Украины. Те же Швейцария или Австрия не состоят в НАТО, но их безопасность от того не страдает.

В свою очередь Президент Петр Порошенко заявляет о стремлении Украины достичь натовских стандартов к 2020 году. Но Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который посетил Киев, весьма прохладно отреагировал на пожелание нашего Президента.

В последнее время приходят сигналы из Вашингтона о том, что США, возможно, предоставит Украине летальное вооружение, но не наступательного, а оборонительного характера. Понятно, что опять-таки не бесплатно. Пару месяцев назад Петр Порошенко был с визитом в США, встречался с Дональдом Трампом, другими официальными лицами этой страны.

С министром торговли США Петр Алексеевич договорился о поставках каменного угля из Пенсинвалии. Если взглянуть на котировки известных торговых бирж, то уголек из Пенсинвалии должен стоить по 80 долларов за тонну. Но не зря Президент США Дональд Трамп — бизнесмен. А его администрация следует принципам своего шефа. Украине выставили счет по 160 долларов за тонну. Это намного дороже, нежели закупать уголь в той же России и даже ЮАР. Причем по схеме "Роттердам+". Но наши власти об этом не думают. Для них главное побыстрее распрощаться с «немытой» Россией. В названых суммах не учтены расходы на погрузку и транспортировку. Иначе они бы были намного больше.

В поисках дополнительных доходов наше правительство намерено повысить акцизы на табак и алкоголь. А также проверить получателей субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Семьям, которые сэкономили на отоплении и электроэнергии, обещают выдать по 700 гривен. Это так называемая монетизация субсидий. В то же время не утихли разговоры о повышении цены на газ. Поэтому каких-то 700 гривен не спасут украинцев от обнищания.

Скорее всего, нашим властям не избежать новых кредитов. Однако Международный Валютный Фонд, Европейский банк развития и реконструкции, Мировой банк готовы предоставить их только при выполнении определенных условий. И главное из них — борьба с коррупцией. Генеральному прокурору Юрию Луценко удалось получить согласие Верховной Рады о снятии неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата, Максима Полякова, Михаила Добкина. И Соломенский районный суд города Киева уже обраслетил Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Что же касается Михаила Добкина, то с него потребовали внесение залога в размере 50 миллионов гривен. На этом фоне возникает вопрос: почему тогда с Розенблата суд потребовал залог только в 7 миллионов гривен, а с Полякова — в 3300 гривен? Залог за Михаила Добкина уже внесли народные депутаты Вадим Новинский и Александр Колесников. Думается, что с другими коррупционерами наши прокуроры продешевили. Ведь с того же Романа Насырова, бывшего главы государственной фискальной службы, взяли залог в 100 миллионов гривен. И еще не факт, что Розенблата и Полякова остановят электронные браслеты. Ведь мы имеем уже немало примеров, когда подозреваемые удивительным образом избавлялись от этих браслетов и скрывались от правосудия. А Розенблат и Поляков сейчас, по сути, на свободе. И в любое время могут выехать на рубеж. Так что борьба с коррупцией у нас, скорее всего, только имитируется.

Что же касается такого пожелания Международного Валютного Фонда, как проведение пенсионной реформы, то она опять-таки под вопросом. МВФ требует бездефицитного Пенсионного Фонда. Но наш премьер-министр Владимир Гройсман на днях заявил на встрече с органами местного самоуправления в Тернополе, что наш Пенсионный Фонд сейчас имеет дефицит в 149 млрд. гривен, а это практически 5 млрд. долларов. Чтобы вывести его на должный уровень, нужно не только повысить заработные платы, но и покончить с теневым оборотом средств.

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Все граждане, которые работают, должны уплачивать налоги. Но этого не добиться, если душить малый бизнес, прощать долги своим людям. У нас по-прежнему прорехи на таможне, расхищаются средства при строительстве дорог и других государственных объектов. Как видим, деньги можно найти, если только навести порядок.