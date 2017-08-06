Почему важна установка счетчика на воду?

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

"Киевэнерго" начало проверки жилых домов на предмет незаконного потребления тепла. Речь идет о пристройках, расширенных балконах или об объединении лоджий с комнатой.

По информации "Киевэнерго", уже проверены более тысячи домов и обнаружены более 80 серьезных нарушений, по которым оформлены акты с требованием заключить договор или привести отопительную систему помещения в соответствие с проектной документацией, а незаконные врезки — ликвидировать.

Насколько эффективны такие инспекции, и как решать проблемы с незаконным потреблением тепла в квартирах, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил кандидат юридических наук, эксперт по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

Есть ли какое-то юридически закрепленное наказание за незаконную врезку в систему отопления? И допустим, за попытку установить батарею на балконе?

- К сожалению, практика говорит о том, что как такового нормально действующего юридического механизма, который бы предусматривал определенную долю юридической ответственности на тех, кто делает такие вот незаконные вещи, нет. Действительно, есть методика, которая определяет, что можно делать, что нельзя, кто обязан за этим смотреть. Но как таковое, максимум, на что может надеяться то же «Киевэнерго» или другая энергопоставляющая или энергосервисная какая-то организация, это обратиться в суд для того, чтобы обязать виновное лицо устранить соответствующие неполадки или соответствующее необоснованное, незаконное вмешательство в систему теплоснабжения. Да, действительно, можно ходить, можно проверять, можно делать акты, можно определять, что были незаконные врезки, возможно, если можно к этому причинно-следственную связь определенную подвести, возложить определенные потери и т. д. Но на сегодняшний день, к сожалению, такого еще не было.

УНИАН Счетчики воды

Я хочу обратить ваше внимание в том числе на то, что буквально на днях президент подписал закон о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения, который в принципе, несколько упорядочивает систему вычисления среднеарифметической вины, назовем это так, как говорят в экспертном поле, тех людей, которые могут иметь отношение к подобным врезкам, и которые, к сожалению, к нему не имеют никакого отношения, но на которых подобная ответственность будет возлагаться. Именно этот закон несколько упрощает жизнь энергопоставляющим организациям. Потому что для них теперь намного проще будет расписывать потери, если все потери, которые происходили после общедомового счетчика, который в этом законе именуется «узлом коммерческого учета» на всех жителей, у которых нет счетчиков. Но в то же время, если в доме, допустим, 100% домохозяйств или квартир оборудованы индивидуальными счетчиками, или счетчиками раздельного учета, как он там именуется, то тут мы ожидаем в ближайшее время, Кабмин должен во исполнение этого закона придумать, разработать, внедрить новый механизм, новый порядок, методику, которая будет определять, как же все-таки эти потери между собой распределять.

То есть фактически на сегодняшний день у жителей этих квартир не остается иного выбора, кроме как самим себе устанавливать счетчики, дабы на них потом не навесили дополнительную плату?

— Закон предусматривает обязательную установку счетчиков исключительно общедомовых, которые называются "узлы коммерческого учета". Закон абсолютно не предусматривает обязательства установки поквартирных счетчиков, так называемых узлов разделительного учета. В этом заинтересованы мы с вами, как потребители. Потому что это наша последняя линия обороны с точки зрения доказывания нашей правоты с позиции фактического потребления той или иной услуги. В данном случае мы говорим о холодной и горячей воде, или об услуге отопления. Поэтому если мы сами не захотим себя защитить и не захотим поставить себе счетчик, нам будет на порядок сложнее доказать то, что мы действительно потребили тот объем услуги, который нам пытаются выставить в наших платежках.

То есть в данном случае это личные проблемы каждого? Никто из управляющих компаний эти счетчики устанавливать не должен?

- К сожалению, но вы абсолютно правы.

Как вы считаете, какие юридические механизмы есть у представителей "Киевэнерго" для того, чтобы либо же заставить таких людей убрать незаконную врезку в систему отопления, либо же платить тогда за соответствующую отапливаемую площадь дополнительно?

— За эксплуатацию внутридомовых сетей инженерных отвечает балансосодрежатель или эксплуатирующая организация. То есть все, что идет после домового счетчика, это не есть проблема в данном случае «Киевэнерго». В то же время "Киевэнерго" является контрагентом в двусторонних договорах, потому что у нас вот уже пару лет действуют прямые договора, и это очень хорошо. В то же время "Киевэнерго" составило акты, оно с этими актами будет обращаться к балансодержателю дома, если таковой является, или эксплуатирующей организации, для того чтобы именно они влияли на конечных потребителей той или иной услуги. Потому что "Киевэнерго" ограничено в таком влиянии, и максимум, что смогут — это донасчитать по какой-то методике, которую хотелось бы еще видеть и понимать, откуда будут брать эти цифры, какие-то потери или размеры необоснованного потребления.

Это сколько же судов придется одновременно вести представителям "Киевэнерго"? Окупят ли себя судебные издержки в данном вопросе?

- Тысячи судов. Десятки тысяч судов. Окупят ли себя издержки? Нужно смотреть на сумму долга и на сумму высчитанного долга. И на объем дополнительно установленных теплопотребителей, батарей, если банально говорить. Это очень непростой вопрос. И сразу вам никто не скажет, сколько же это буде времени длиться, и сколько для этого нужно энергозатрат осуществить человеческих для того, чтобы это сделать.

А нужно ли, например, сообщать об установке бойлеров в квартирах?

— На примере сотрудничества с "Киевэнерго" при установлении бойлера вы максимум что можете, это уведомить "Киевэнерго" о том, что у вас установлен бойлер, при указании счетчиков, галочку поставить на онлайн-сервисе. Для того чтобы к вам не возникали вопросы, почему у вас потребление горячей воды, подходящей по счетчику, стабильно. То есть динамически не меняется в сторону увеличения.

А можно ли поставить магнит на счетчик, и при этом поставить галочку, что у меня бойлер?

— К сожалению, такая ситуация возможна. Именно так многие, насколько я понимаю, делают. Потому что именно такая ситуация является источником возникновения разночтений между общедомовым счетчиком и индивидуальным. В то же время существует возможность в отказе от горячего водоснабжения, опять же, с той формулировкой, что у меня установлен бойлер, и я сам себе создаю услугу по горячему водоснабжению путем превращения холодной воды, которую беру от водоканала, и нагреваю ее с помощью киловатт, которые я беру у «Киевэнерго» посредством такого инженерного прибора, как бойлер.

Летом многие киевляне столкнулись с отключением централизованной подачи горячей воды. Но при этом платежки исправно почему-то приходили. Что в таких случаях делать?

- Если смотреть на эту проблему, или на этот вопрос глазами собственников квартир, у которых установлены счетчики горячей воды, то это на них никаким образом негативно не влияет. Потому что они платят по обусловленным показателям на их счетчиках. В то же время, если смотреть на эту проблему глазами людей, у которых счетчики не поставлены, и которым начисляется по норме потребления, действительно, должен возникать вопрос, что горячего водоснабжения не было. Но я думаю, что это могла быть какая-то проблема или недоработка, и должен быть какой-то перерасчет, потому что «Киевэнерго» очень хорошо знает о том, где были ремонты, где были испытания, гидравлические испытания сетей, где были другие какие-то работы.

Насколько все эти вещи, связанные со счетчиками, с незаконными врезками, с модернизацией, обновлением систем горячего водоснабжения, отопительных систем, насколько на сегодняшний день к этому ответственно подходят в "Киевэнерго", с учетом всех этих заявлений киевской городской власти о том, что с концом следующего отопительного сезона контракт с "Киевэнерго" будет разорван?

- Я думаю, они подходят так, как подходили год назад и два года назад. Для них — это бизнес. И для них потребитель — это потребитель услуги, в которую заложена рентабельность, соответственно, прибыль. Да, действительно, могут возникать вопросы с позиции того, насколько они делают это сейчас качественно, особенно, в перспективе того, что в ближайшее время они не будут уже оператором предоставления этих услуг. Но на данный момент "Киевэнерго" владеет портфелем задолженности по отношению к себе со стороны простых потребителей, и они заинтересованы эту задолженность взимать. Они заинтересованы в том, чтобы любыми способами, юридически доступными, эту задолженность с нас с вами, как с потребителей, взыскать.

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Напомним, ответственность за сохранность счетчиков будет лежать на самих потребителях, которые к тому же должны будут приобрести их за свой счет, заявил эксперт Олег Голубенко.

А бывший член НКРЭКУ Андрей Герус заявил в эфире "ГС", что Украина идет к тому, чтобы каждый потребитель мог сам выбрать у какой компании покупать электроэнергию, газ, тепло и горячую воду.