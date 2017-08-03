Хроника 2 августа: обязательные счетчики, Межигорье вернули государству

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 2 августа, вступил в силу Закон о коммерческом учете коммунальных услуг, стало известно, что США профинансируют энергобезопасность Украины, а Киев пригрозил Минску санкциями из-за поставок товаров в ДНР и ЛНР. Помимо этого налоговики завели дело против главы Центра противодействия коррупции а в Абхазии взорвались склады боеприпасов. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Обязательные счетчики на воду и тепло

Закон о коммерческом учете коммунальных услуг вступил в силу в среду, 2 июля. Закон определяет правовые, экономические и организационные основы обеспечения коммерческого, в том числе распределительного, учета услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения. Законом также вводится обязательный учет тепла и воды.

Закон о санкциях США предусматривает 30 млн долларов для Украины

Закон о новых санкциях Соединенных Штатов Америки против России предусматривает выделение 30 млн долларов на реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины, сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook. В среду Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. У конгресса было более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возможное вето президента.

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Украина грозит Беларуси санкциями из-за поставок товаров в ДНР и ЛНР

Украина грозит ввести санкции в отношении Беларуси за поставки товаров на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, сообщил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим в опубликованном в среду интервью изданию "Белорусские новости". По словам посла, предприятиям, поставляющим продукцию в ДНР и ЛНР будет закрыт украинский рынок.

Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос

Если экс-президент Грузии Саакашвили окажется на территории Украины и Грузия направит новый запрос о его экстрадиции — его выдадут, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в руководстве ГПУ. В Генпрокуратуре отмечают, что причиной лишения Саакашвили гражданства стала именно миграционная анкета, где он не вписал уголовного производства.

Налоговики завели дело против главы Центра противодействия коррупции

Следственное управление фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей общественной организации Центр противодействия коррупции. Следствие продолжается два месяца — с 9 июня 2017 года. Председатель правления Центра противодействия коррупции Шабунин отметил, что дело — последовательное продолжение кампании, цель которой — уничтожение организации.

Подозрение в госизмене. Задержанному блогеру грозит до 15 лет тюрьмы

Житомирскому журналисту, который задержан по подозрению в госизмене, грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По данным СМИ, речь идет о Василии Муравицком, ранее он работал в интернет-издании "Журнал Житомира". Как утверждают в СБУ, подготовленные журналистом статьи якобы "публиковались на шести интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины".

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"Верните свет и воду!". В Киеве перекрыли Харьковское шоссе

Накануне вечером, 2 августа, несколько сотен граждан перекрыли движение по Харьковскому шоссе в районе MegaCity (близ Института химии) в Киеве, требуя возобновить подачу в их дома горячей воды и электричества, которых нет уже трое суток. Между тем некоторые пользователи соцсетей отмечают, что воду и электричество в домах, жители которых перекрыли проезд, отключили за долги и предлагают им "не блокировать движение, а "платить по счетам".

В Киеве совершено вооруженное ограбление: похищены 5 млн гривен

В Киеве пятеро неизвестных в ходе вооруженного ограбления похитили 5 млн гривен. Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки, 24. Пятеро вооруженных преступников в камуфляжной форме в ходе ограбления похитили 5 млн гривен. Полиция объявила план "Перехват" по розыску авто Audi A4 серебристого цвета, на котором скрылись злоумышленники.

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Суд вернул Межигорье в собственность государства

Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция Межигорье вышла в 2007 году из государственной собственности. Об этом накануне сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, такое решение суд принял по представлению прокуратуры Киева.

Последствия масштабного взрыва в Абхазии

После взрывов на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 27 граждан России, всего ранены 60 человек – их жизни ничто не угрожает. По его словам, основные ранения – осколочные, от снарядов, а также от битого стекла и камней. "Большая часть пострадавших была в районе серо-водородного источника в Приморском. Там люди принимали грязевые ванны. Ударная волна принесла много камней, осколки стекла", — отметил он. Взрывы произошли на складах минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района.

Именно 2 августа 1610 года мореплаватель Генри Гудзон открыл Гудзонов залив, будучи уверенным, что он вышел Северным путем в Тихий океан. В этот же день в 1776 году состоялась церемония подписания Декларации независимости, принятой 4 июля Континентальным конгрессом и провозгласившей отделение 13 североамериканских колоний от Великобритании. Таким образом было образовано новое государство — США. День Независимости США празднуется 4 июля, а 2 августа может считаться днем, когда независимость была закреплена де-юре.