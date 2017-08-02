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    Общество

    Обязательные счетчики на воду и тепло: закон вступил в силу

    (обновлено: )10210
    Глава государства Петр Порошенко подписал документ в конце минувшего месяца, после чего закон был опубликован в издании Верховной Рады "Голос Украины".
    Счетчик воды
    УНИАН

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Закон о коммерческом учете коммунальных услуг вступил в силу в среду.

    Счетчики воды. ЖКХ. Архивное фото
    УНИАН
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    Так, документ был накануне опубликован в издании Верховной Рады "Голос Украины" и вступает в силу на следующий день после опубликования.

    Закон определяет правовые, экономические и организационные основы обеспечения коммерческого, в том числе распределительного, учета услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения. Законом также вводится обязательный учет тепла и воды.

    Кроме того, нормами закона определен порядок оснащения зданий и отдельных помещений узлами коммерческого учета, их обслуживания, замены и абонентского учета, особенности снятия показаний узлов учета и соответствующего распределения объема потребленных коммунальных услуг, организационно-правовые основы формирования счетов на оплату коммунальных услуг.

    Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко пояснил, от чего зависит сумма, которую украинцам придется выложить за установление общедомового счетчика на тепло.

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