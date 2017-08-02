Обязательные счетчики на воду и тепло: закон вступил в силу

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Закон о коммерческом учете коммунальных услуг вступил в силу в среду.

Так, документ был накануне опубликован в издании Верховной Рады "Голос Украины" и вступает в силу на следующий день после опубликования.

Закон определяет правовые, экономические и организационные основы обеспечения коммерческого, в том числе распределительного, учета услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения. Законом также вводится обязательный учет тепла и воды.

Кроме того, нормами закона определен порядок оснащения зданий и отдельных помещений узлами коммерческого учета, их обслуживания, замены и абонентского учета, особенности снятия показаний узлов учета и соответствующего распределения объема потребленных коммунальных услуг, организационно-правовые основы формирования счетов на оплату коммунальных услуг.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко пояснил, от чего зависит сумма, которую украинцам придется выложить за установление общедомового счетчика на тепло.