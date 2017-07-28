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    Конгресс США одобрил строительство стены с Мексикой за $1,6 млрд

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    Палата представителей Конгресса США одобрила выделение расходов на строительство стены с Мексикой за 1,6 миллиарда долларов. И хотя Трамп ранее говорил,что платить буде сама Мексика, расходы таки берут на себя американские налогоплательщики.
    Капитолий в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о расходах 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе Штатов с Мексикой.

    NICHOLAS KAMM / AFP
    Украина для Трампа – инструмент борьбы с оппонентами в США. Опрос экспертов

    Расходы на строительство стены берут на себя американские налогоплательщики, сообщает CNN.

    Законопроект поддержали 235 голосами, 192 — против.

    Президент США Дональд Трамп ранее обещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Трамп считает, что за стену должна заплатить Мексика, но мексиканское правительство заявляет, что не намерено этого делать. Сообщалось, что в текущем 2017 финансовом году на эти цели планируется выделить до 1,5 миллиарда долларов.

     

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