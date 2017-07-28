Конгресс США одобрил строительство стены с Мексикой за $1,6 млрд

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о расходах 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе Штатов с Мексикой.

Расходы на строительство стены берут на себя американские налогоплательщики, сообщает CNN.

Законопроект поддержали 235 голосами, 192 — против.

Президент США Дональд Трамп ранее обещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Трамп считает, что за стену должна заплатить Мексика, но мексиканское правительство заявляет, что не намерено этого делать. Сообщалось, что в текущем 2017 финансовом году на эти цели планируется выделить до 1,5 миллиарда долларов.