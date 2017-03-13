Демократы отказываются финансировать "стену Трампа"

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Группа сенаторов-демократов США в понедельник направила лидерам республиканского большинства в сенате письмо, в котором предупредила о том, что не поддержит финансирование строительства стены на границе с Мексикой, а также предупредила о возможности приостановке финансирования правительства страны.

"Мы обеспокоены сообщениями, что могут быть попытки включить (в бюджет США — Ред.) финансирование (строительства) очень дорогостоящей стены вдоль южной границы с Мексикой, а также "сил по депортации", — говорится в письме сенаторов своим коллегам.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп, который ранее издал указ о начале строительства стены, внесет свои предложения по бюджету в четверг. По заявлению лидера демократов в сенате Чака Шумера, администрация Белого дома предлагает изыскивать средства на этот проект за счет экономии расходов ряда ведомств, в части Береговой охраны (на 14%) и Управления безопасности на транспорте (на 11%).

По мнению демократов, включение таких расходов "неуместно". Они оценивают расходы на строительство стены в размере 25 миллионов на одну милю (примерно 1,6 километра).

Демократы также дали понять, что в случае, если их возражения не будут учтены, то они откажутся поддерживать бюджет, что может привести к приостановке финансирования федерального правительства уже (так называемое "закрытие правительства").

Бюджет должен быть принят до 28 апреля. При этом республиканцам, у которых 52 места в сенате из 100, нужно по меньшей мере еще восемь голосов, чтобы не допустить "закрытия" правительства.