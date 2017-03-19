наверх
19.03.201704:36
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп: 200 компаний заинтересованы строить стену на границе с Мексикой

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (111)

    11
    Параметры прочности стены должны быть такими, чтобы стена должна выдерживала в течение часа воздействие таких инструментов, как кувалда, кирка, долото, автомобильный домкрат и ручной автоген.
    Проект Стена. Ситуация на границе между Мексикой и США
    DAVID MCNEW / AFP

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже 200 компаний заинтересованы в строительстве стены на границе с Мексикой.

    Проект Стена. Ситуация на границе между Мексикой и США
    DAVID MCNEW / AFP
    Проект "Стена" на границе США и Мексики

    Читайте также: Трамп сделал откат и подписал новый, менее жесткий указ по мигрантам 

    "У нас почти 200 участников конкурса", — сказал Трамп в интервью Fox News.

    "Я думаю, мы получим отличную цену и отличное проектирование", — добавил президент США.

    Ранее погранично-таможенная служба США (CBP) разместила на своем сайте конкурсную документацию для частных подрядчиков, которые захотят поучаствовать в строительстве стены на границе с Мексикой.

    "Проекты с высотой менее 18 футов (5,5 метра — ред.) неприемлемы", — говорится в документации. В идеале стена должна быть высотой в 30 футов (чуть более 9 метров), говорится в документе. Кроме того, стена должна "выглядеть внушительно", со стороны США ее следует выкрасить в "приятный цвет".

    Параметры прочности стены должны быть такими, чтобы проделать в ней отверстие шире 12 дюймов (30,5 сантиметра) можно было не меньше, чем за час. Уточняется, что стена должна выдерживать в течение часа воздействие таких инструментов, как кувалда, кирка, долото, автомобильный домкрат и ручной автоген.

    Параметры стены не должны позволить перелезть через нее или сделать подкоп, отмечается в документах.

    Президент США Дональд Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Трамп считает, что за стену должна заплатить Мексика, но мексиканское правительство заявляет, что не намерено этого делать.

    Пока что за стену будут платить американские налогоплательщики: в текущем 2017 финансовом году на эти цели планируется выделить до 1,5 миллиарда долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    В Ровенской области копатели янтаря перекрыли международную трассу
    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Андрей Забловский
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    "Сбербанк" в Тернополе
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ