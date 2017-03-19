Трамп: 200 компаний заинтересованы строить стену на границе с Мексикой

DAVID MCNEW / AFP

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что уже 200 компаний заинтересованы в строительстве стены на границе с Мексикой.

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"У нас почти 200 участников конкурса", — сказал Трамп в интервью Fox News.

"Я думаю, мы получим отличную цену и отличное проектирование", — добавил президент США.

Ранее погранично-таможенная служба США (CBP) разместила на своем сайте конкурсную документацию для частных подрядчиков, которые захотят поучаствовать в строительстве стены на границе с Мексикой.

"Проекты с высотой менее 18 футов (5,5 метра — ред.) неприемлемы", — говорится в документации. В идеале стена должна быть высотой в 30 футов (чуть более 9 метров), говорится в документе. Кроме того, стена должна "выглядеть внушительно", со стороны США ее следует выкрасить в "приятный цвет".

Параметры прочности стены должны быть такими, чтобы проделать в ней отверстие шире 12 дюймов (30,5 сантиметра) можно было не меньше, чем за час. Уточняется, что стена должна выдерживать в течение часа воздействие таких инструментов, как кувалда, кирка, долото, автомобильный домкрат и ручной автоген.

Параметры стены не должны позволить перелезть через нее или сделать подкоп, отмечается в документах.

Президент США Дональд Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Трамп считает, что за стену должна заплатить Мексика, но мексиканское правительство заявляет, что не намерено этого делать.

Пока что за стену будут платить американские налогоплательщики: в текущем 2017 финансовом году на эти цели планируется выделить до 1,5 миллиарда долларов.