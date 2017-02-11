наверх
11.02.201723:35
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп: стоимость строительства стены на границе с Мексикой упадет

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (825)

    10
    Как отметил президент США Дональд Трамп, великая пограничная стена обойдется дороже, чем власти изначально задумали, но он еще не участвовал в проектировании или переговорах.
    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Lucy Nicholson

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Стоимость строительства стены на сухопутной границе США с Мексикой снизится. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    Проект Стена. Ситуация на границе между Мексикой и США
    DAVID MCNEW / AFP
    Проект "Стена" на границе США и Мексики

    "Я считаю, что великая пограничная СТЕНА обойдется дороже, чем власти изначально задумали, но я еще не участвовал в проектировании или переговорах. Когда я приму участие, как и в случае с военными самолетами F-35 или программой Air Force One, цена ОЧЕНЬ СИЛЬНО СНИЗИТСЯ", — написал Трамп в микроблоге Twitter.

    Ранее Трамп добился от компании Lockheed Martin скидки более 700 миллионов долларов по очередному контракту на поставки американскому правительству F-35. Компания Boeing, которая ведет переговоры о поставке администрации двух президентских самолетов, также обещала подумать о снижении цен.

    Агентство Рейтер со ссылкой на доклад министерства внутренней безопасности (МВБ США) сообщило ранее, что стена на границе с Мексикой, которую президент Трамп собирается построить для обеспечения безопасности своей страны, обойдется в 21,6 миллиарда долларов. Трамп обещает, что за стену заплатит Мексика. Официальные лица в Мехико категорически заявляют, что платить за стену не будут.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на территории научно-тренировочного центра 96-ой зенитно-ракетной бригады Воздушного командования "Центр"
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Скандал с послом ФРГ будет иметь далеко идущие последствия – Якубин
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе