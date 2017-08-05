Мексика запрещает импорт картофеля из США

КИЕВ, 5 авг – РИА Новости Украина. Мексиканский суд принял решение обязать министерство сельского хозяйства ввести запрет на импорт картофеля из США, сообщает федеральный совет судей латиноамериканской страны.

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Речь идет о свежих корнеплодах, которые, по мнению мексиканской стороны, могут нанести ущерб биоразнообразию мексиканских сельхозкультур. По данным мексиканской стороны, в американском картофеле найдены 63 вида опасных вредителей.

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Первое предупреждение относительно опасности такого импорта из США было сделано более года назад, однако предпринятые тогда меры не стали эффективным барьером на пути вредных насекомых, попадающих в Мексику вместе с картофелем из соседней страны.

Ранее сообщалось, что Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует, что валовой урожай зерновых в Украине в 2017 году составит от 60,2 до 63 млн тонн.