наверх
05.08.201705:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мексика запрещает импорт картофеля из США

    (обновлено: )7
    Речь идет о свежих корнеплодах, которые, по мнению мексиканской стороны, могут нанести ущерб биоразнообразию мексиканских сельхозкультур.
    Картофель
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 авг – РИА Новости Украина. Мексиканский суд принял решение обязать министерство сельского хозяйства ввести запрет на импорт картофеля из США, сообщает федеральный совет судей латиноамериканской страны.

    Читайте также: Пик инфляции в Украине: цены растут быстрее дрожжей

    Речь идет о свежих корнеплодах, которые, по мнению мексиканской стороны, могут нанести ущерб биоразнообразию мексиканских сельхозкультур. По данным мексиканской стороны, в американском картофеле найдены 63 вида опасных вредителей.

    Читайте также: Не карточный домик американских санкций

    Первое предупреждение относительно опасности такого импорта из США было сделано более года назад, однако предпринятые тогда меры не стали эффективным барьером на пути вредных насекомых, попадающих в Мексику вместе с картофелем из соседней страны.

    Ранее сообщалось, что Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует, что валовой урожай зерновых в Украине в 2017 году составит от 60,2 до 63 млн тонн.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Флаги России и ЕС
    США - Россия: санкции преткновения
    Доллары, евро и гривны
    Рост криминала. Избиение темнокожих студентов в Луцке
    Аномальная жара в Италии. Архивное фото
    Украина: жара наступает