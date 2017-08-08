Решмедилова: США подают сигналы Украине уже через СМИ

РИА Новости Украина

Администрация президента США Дональда Трампа шлет очень четкие сигналы украинской власти через прессу: к такому выводу приходишь, анализируя американские СМИ, отмечает на своей странице в Facebook политолог Александра Решмедилова. Все то, что нельзя сказать дипломатам напрямую, исходит через СМИ, добавляет она.

Решмедилова напоминает, что Курт Волкер – новый специальный представитель США по Украине особое внимание будет уделять именно вопросам борьбы с коррупцией.

"В этом ключе интересны переговоры Рекса Тиллерсона с Сергеем Лавровым и Курта Волкера с Владиславом Сурковым и как эти встречи повлияют на ситуацию на Донбассе, куда выведет скандал с предполагаемым участием Украины на выборах в США и многие другие актуальные вопросы", – пишет политолог.

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Она пытается найти ответ на вопрос, что же так обеспокоило американцев, "ведь фактом, что в Украине – масштабная коррупция, уже давно никого не удивишь”.

"Но в США не могут понять, как власть имущие Украины с одной стороны просят денежную помощь через МВФ, агитируют за санкции против России, надеются на предоставление летального оружия, а с другой стороны сами же эту коррупцию и возглавляют. Речь идет об одиозном депутате президентской фракции Александром Грановском, который, по мнению отставного американского полковника Уэса Мартина, контролирует украинские суды. Кстати, Грановский уже не первый раз попадает в поле зрения американцев, я уже писала о нашумевшей статье посла и экс-пресс-секретаря Госдепа Адама Эрели. Так что то, о чем стыдливо умалчивают в Украине, уже давно известно в политических кругах на Западе", – уверена Решмедилова.

По ее мнению, Западу не по душе, что страдают иностранные инвесторы – например, братья Сегаль, которые уже много лет пытаются вернуть дорогостоящий завод: "и таких случаем масса, это портит инвестиционный климат Украины и в негативном свете выставляет нас на Западе".

"В статье также есть четкий посыл премьеру Гройсману, которого американцы, судя по всему, еще не списали со счетов. Более того, Гройсман может получить поддержку США, но только если вычистит украинское коррупционное болото. Вполне вероятно, что в Штатах уже серьезно задумались о составлении украинского варианта "списка Магнитского" с персональными санкциями против коррупционеров. Будет пикантно, если наверху этого черного списка будут фамилии из ближайшего окружения президента Порошенко", – сообщила политолог.