Великобритания резко ограничит трудовую миграцию из ЕС

Британская газета Guardian опубликовала внутренние документы, циркулировавшие в Хоум-офис (департамент Правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль), согласно которым после Brexit страна резко ограничит возможности трудовой миграции для европейских работников с низким уровнем подготовки и сфокусируется на высококвалифицированных работниках. Сроки пребывания будут урезаны. Согласно документам, миграционная политика будет базироваться на идее, что "иммиграция должна быть выгодна не только самим мигрантам, но и нынешним гражданам".

В эфире радио Sputnik эту тему прокомментировала профессор Кэтрин Бернард (Dr. Catherine Barnard, Professor of European Union Law at the University of Cambridge), которая занимается Правом Европейского союза в Кембриджском университете:

Это была одна из тем, из-за которых британцы голосовали в пользу выхода из ЕС

Опросы, которые проводились сразу после голосования по Брекситу, показывали, что иммиграция была вторым по важности фактором, который повлиял на голосование по Брекситу. Первым фактором был возврат контроля над нашими законами и парламентарным суверенитетом. Но за последний год стало ясно, что вопрос иммиграции стал самым важным вопросом.

К нему по-разному подходят в разных частях страны. В одних частях гораздо спокойнее относятся к миграции, чем в других. И в этом отношении этот документ интересен, потому что он прежде всего взывает к интересам тех, кто выступает против иммиграции. Этот документ занимает очень жесткую позицию в отношении иммиграции. Он пытается применить к мигрантам из ЕС систему, которая в настоящее время применяется к мигрантам из стран, не входящим в ЕС. Они не будут идентичны, но [эти две системы] начинают походить друг на друга. А британская система для мигрантов из стран, не входящих в ЕС, полна ограничений.

Дело в том, что ЕС уже какое-то время живет в условиях довольно значительных мер жесткой экономии с момента финансового краха 2008-2009 года. Финансирование местных служб было урезано на 40%.

Было два несвязанных события, которые у людей в головах слились в одно. Первая — жесткие меры экономии, урезание государственного финансирования, что, очевидно, сильно ударило по службам государственного сектора. Вторая — растущая иммиграция. Люди сложили одно с другим и стали винить иммигрантов в том, что они создают нагрузку на госорганы. Из-за того, что большинство прибывающих — молодые люди, им меньше нужны услуги государственных организаций, чем остальное население. А наше население стареет. Все зависит от точки зрения: если вы думаете, что мигрантов очень много, то этот документ значит, что правительство наконец-то прислушалось. А если вы работодатель в секторе, который сильно зависит от труда мигрантов, — это может быть сектор высококвалифицированного труда, как, например, университеты, или сектор низкоквалифицированного труда, как, например, сельское хозяйство, — тогда у вас может быть другая точка зрения.

ЕС ясно дали понять, что они не будут обсуждать то, что произойдет сразу после Брексита, и будущую торговую сделку, пока положение граждан Великобритании в ЕС и граждан ЕС в Великобритании не прояснится. И о счете за Брексит. И об очень трудном вопросе того, что делать с границей между Северной и Южной Ирландией. Великобритания говорит: мы не можем решить эти проблемы, пока мы не знаем, какой будет сделка. А ЕС говорит: мы даже не станем обсуждать будущую сделку, пока вы не решите эти проблемы. Каждая сторона ждет, кто моргнет первым.

Если за низкоквалифицированную рабочую силу считать мигрантов с доходом ниже 30000 фунтов в год, то это включает большое число людей, которые работают в университетах, школах, больницах. Они зарабатывают от 18000 до 30000 фунтов в год. То есть это люди, которых традиционно считают не низкоквалифицированными рабочими, а средне- и высококвалифицированными рабочими. И если смотреть на это с такого угла, то внезапно понимаешь, что довольно много профессий будут затронуты этим решением. Все считают, что низкоквалифицированные работники — это люди, которые работают в полях или кофейнях, но на деле это определение гораздо шире. Может возникнуть дефицит кадров. Те, кто поддерживает ограничение иммиграции, говорят: британцы могут занять эти рабочие места. Но дело в том, что в Великобритании в настоящее время практически полная занятость. Есть части страны, где это не так. Но у Великобритании в целом довольно низкий уровень безработицы (в апреле-июне 2017 года уровень безработицы составлял 4,4% — Ред.). Так что если мигранты из ЕС отправятся восвояси, а новые работники не приедут, то результатом будет сокращение экономики.

Привести Брексит в действие, как обнаружило правительство, гораздо сложнее, чем они ожидали.

Потому что законодательство ЕС регулирует каждодневные вопросы в такой степени, которую никто не предвидел. Люди по обеим сторонам этого спора понимают, что этот вопрос свяжет по рукам и ногам государственные службы и парламент на значительное время. Нас ждут значительные трудности, потому что Великобритания не может заключать торговые соглашения с такими странами, как Россия, пока она не выйдет из ЕС. Торговые сделки — довольно требовательный процесс. Великобритания посредством своего членства в ЕС получает прибыль от 750 торговых сделок. Чтобы их все пересмотреть и обговорить эти вопросы с Всемирной торговой организацией, потребуется время. Впереди много трудностей. Между ЕС И Великобританией идет заметная конфронтация. ЕС обычно вытягивает туз из рукава в самый последний момент. Возможно, именно это произойдет и здесь.