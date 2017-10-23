Корнейчук: медреформу приняли, чтобы "раздерибанить" 70 млрд

РИА Новости Украина



В четверг, 19 октября, Верховная Рада таки приняла во втором чтении медреформу. "За" проголосовали 240 народных депутатов.



Проектом вводится понятие "программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения", которая определяет перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, полную оплату предоставления которых пациентам государство гарантирует за счет средств госбюджета согласно тарифу.

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Правительство каждый год будет определять, какие медуслуги покроет госбюджет, а за что заплатит пациент. Программу ежегодно будет пересматривать Минздрав и согласовывать Кабмин. Но принимать ее будет Верховная Рада во время рассмотрения госбюджета. Медуслуги, которые не попадут в программу, оплачиваться не будут.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук выдвигает свою версию, для чего на самом деле была нужна медицинская реформа.

"Для создания Национальной медицинской службы. В этот госорган с особым статусом заведут ВСЕ деньги на медицину. К примеру, в 2017-м сумма составляет около 70 млрд грн. И на эти многомиллиардные потоки сядут люди Порошенко. На армии десятки миллиардов они уже украли. На тарифах и субсидиях – тоже. Осталось две "жирные темы" – медицина и дерибан земли", – написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

А времени, продолжил он, все меньше.

"Надо успеть все освоить до президентских выборов. Ведь не исключено, придется бежать из страны и украденным откупаться у американцем, европейцев или русских", – заявил аналитик.

Пост Дмитрия Корнейчука в соцсети Facebook

Напомним, саму работу врачей и больниц после принятия реформы будут финансировать по принципу "деньги ходят за пациентом". Медучреждения будут получать от государства деньги за услуги, которые они оказали пациентам. Для этого Минздрав создаст тариф на каждую медуслугу. Он будет одинаковым по всей стране. По этому тарифу государство будет рассчитываться с больницами. Платить больницам будет Национальная служба здоровья.