ТОП 5 нереальных положений принятой медреформы

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Верховная Рада дала старт медицинской реформе и приняла закон "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". По утверждению власти теперь медицина станет доступной и действительно бесплатной, поскольку значительную часть расходов на медицинское обслуживание граждан возьмет на себя государство.

Эксперты о области медицины на пресс-конференции в РИА Новости Украина пояснили, что ничего хорошего от реализации реформы системы здравоохранения украинцам ждать не следует, и рассказали, почему не будут выполнены основные положения принятых парламентом правительственных законопроектов по медреформе.

Государство будет платить за каждое лечение украинца

"Первичная медицинская помощь – семейные врачи, участковые терапевты и педиатры – будет профинансирована на 100% в городах. Там большое скопление людей, и фактически у нас будет достаточно средств, чтобы закупить медикаменты, содержать помещения и так далее. А кто будет содержать сельскую медицину, если пациенты пойдут в районные центры и передадут свои средства в большие населенные пункты? Сельской медицины не будет. Некому будет обслуживать сельскую роженицу, стариков? Кто даст топливо на автомобиль, кто доставит их в медицинский центр? Этого нет в законопроектах, никто об этом не написал. Вторичная медицинская помощь будет профинансирована на половину от потребности. А что касается высокоспециализированной медицинской помощи — наука, профессура, научные медицинские институты, — только 4 млрд необходимо только на заработную плату и на содержание учреждений. А согласно бюджету, им хотят дать только 500 млн гривен", — рассказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам здравоохранения Сергей Мельничук.

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Больницы закрывать не будут

"Из регионов забирают средства медицинской субвенции и консолидируют их в Киеве в дополнительном центральном органе исполнительной власти – Национальной службе здоровья. Местные бюджеты не справятся с дополнительной финансовой нагрузкой – у них нет денег на оплату коммунальных услуг и электроэнергии. Они не смогут заплатить ни за тепло, ни за электроэнергию, и медицинские учреждения не смогут нормально работать. А дальше эту коммунальную собственность будут забирать за долги владельцы теплокоммунэнерго, владельцы энергогенерирующих компаний. Все это коммунальное имущество фактически перейдет в руки олигархата. Это не реформа, а простое перераспределение средств, в результате которого имущество сельских общин будет просто конфисковано через суды", — уверен Сергей Мельничук.

Деньги пойдут за пациентом

"Это одна из наибольших "дурилок" во всей этой схеме. Представьте себе ситуацию: пациент пришел, его должны спасти, вылечить, а деньги придут только потом, после того, как будет подписан акт выполненных работ. В мире четко сказано, что наиболее эффективных методом в здравоохранении являются стратегические закупки с анонсированием. То есть, не за пациентом, а перед пациентом. Поскольку это благо для пациента и профилактика – пациенту хорошо не тогда, когда деньги придут после него, а когда лечебное заведение будет готово предоставить помощь в любое время суток", — пояснил зампредседателя правления Всеукраинского врачебного обществ Константин Надутый.

Медицина будет профинансирована на достаточном уровне

"Услышав это, нужно поверить, что за половину стоимости можно предоставить качественную и доступную помощь. Я в это не верю. Уже назван бюджет на следующий год – 112 млрд грн, это 3,5% ВВП. Необходимо, как минимум 7%, а для того, чтобы проводить реформу, и есть тому доказательства, нужно 11%. Таким образом медицина будет профинансирована на половину или на четверть от реальной потребности, то есть нет никакой достаточности. В следующем году будут, в принципе еще деньги на зарплату, но ни единой копейки действительно на лечение пациента не добавлено. И снова будет конфликт: будут говорить, что медикам дали все необходимое, а больницах ничего не будет. Снова будет шельмование медицины, чтобы продолжать ее уничтожение. Говорят, что врачи будут получать достойную зарплату и их сокращать не будут, и это при том, что фонд заработной платы сегодня составляет 80% от финансирования отрасли. Чтобы увеличить зарплату одного медработника, нужно двоих уволить", — сказал Константин Надутый.

Медицинская помощь будет более качественной и доступной

"В распоряжении Кабмина об утверждении реформы финансирования отрасли здравоохранения есть четкая констатация, что в Украине существует излишек врачей. У нас сейчас 50% врачей – это пенсионеры и предпенсионеры, в первичном звене (терапевты и педиатры) практически все пенсионеры. В большинстве областей комплектация кадровых должностей в первичном звене составляет 70%, максимум 75%, а в сельской местности на одного семейного врача или врача общей практики приходится 3-5 тысяч, а где-то 7 тысяч, а есть районы, где и 20 тысяч пациентов. Если внедрить механизм "деньги ходят за пациентом", то не пациенты будут выбирать себе врачей, а врач будет выбирать из пациентов только тех, кто не болеет, чтобы было меньше мороки. Вот в чем проблема",- пояснил Константин Надутый.