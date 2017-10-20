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    Фотоленты

    "Больница начинается с банкомата". Лучшие фотожабы на медреформу

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (227)

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    Верховная Рада в четверг приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе в Украине. Документ, который призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Как голосовали за медреформу
    РИа Новости Украина
    Дожали. Как Рада голосовала за скандальную медреформу

    Социальные сети отреагировали на решение парламентариев фотожабами. Лучшие из них — в подборке РИА Новости Украина.

    Читайте также: Соцсети о медреформе: бабло победило клятву Гиппократа

    Закон еще должен подписать президент Украины. Документ вступит в силу через месяц со дня его опубликования в официальной прессе и вводится в действие с 1 января 2018 поэтапно.

    Предложенная правительством реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек". Если сейчас государство выделяет средства по принципу "есть больница — держите деньги", то в будущем деньги будут выделяться на конкретного пациента. То есть, если к врачу никто не приходит, то и зарабатывать он ничего не будет.

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