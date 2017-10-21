Проще только умереть. Цены на услуги после медреформы

DOMINIQUE FAGET / AFP

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В четверг Верховная Рада таки приняла скандальную медреформу. "За" проголосовали 240 народных депутатов. После вступления в силу реформы бесплатной останется лишь неотложная помощь, первичная медпомощь, паллиативная помощь, медицинская реабилитация, медицинская помощь детям до 16 лет, а также в связи с беременностью и родами.

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Это означает, что теперь бесплатно украинцев примет лишь врач первичного звена — "семейный доктор" или педиатр, окажет первую медпомощь, а также бесплатно даст обезбаливающие тем, кто нуждается в снижении боли при тяжелых и смертельных заболеваниях.

При этом правительство каждый год будет определять, какие медуслуги покроет госбюджет, а за что заплатит пациент. Программу ежегодно будет пересматривать Минздрав и согласовывать Кабмин. Но принимать ее будет Рада во время рассмотрения госбюджета. Медуслуги, которые не попадут в программу, оплачиваться не будут.

Принцип сооплаты

Как известно, законом вводится такой вид услуг как сооплата, когда часть оплачивает государства, другую часть — пациент. Эта была спорная статья, правки к которой рассматривались на протяжении трех дней в сессионном зале. В итоге принцип сооплаты все-таки был утвержден депутатами.

Платными окажутся те медицинские услуги, которые не будут покрываться государством и входить в гарантированный пакет. И тут главная проблема: этих списков, какие манипуляции к какому виду относятся, пока нет.

Хотя сообщается, что на сооплату будет якобы вынесен так называемый "второй уровень" – это осмотры, операции (например, удаление аппендицита), роды.

Полностью за деньги

На полностью оплачиваемый пациентом уровень вынесут всю узкоспециализированную медицину (так называемый "третий уровень"): травматологию, кардиохирургию, нейрохирургию и т.д.

Глава Комитета здравоохранения, член фракции БПП Ольга Богомолец пишет, что теперь медицинские манипуляции будут стоить десятки тысяч гривен.

В разговоре со "Страной" депутаты профильного комитета озвучили предварительные расчеты, сколько обойдется медицина по-новому, после реформы. Эти цифры еще не утверждены, говорит Богомолец. По ее словам, данные цифры — это те расценки, по которым клиники, по своим, уже проведенным расчетам, готовы предоставлять медицинские услуги "третьего уровня" (то есть, полностью платные).

"Министерство здравоохранения не утвердило модель расчета себестоимости медицинской помощи по одной причине — чтобы люди не увидели реальных цен. Я видела эти цены, они ужасные, они неподъемные для людей. То есть операция на сердце, операция по замене сустава — это сотни тысяч гривен. После ознакомления с ценами вы поймете, почему Минздрав до сих пор официально не утвердил модель расчета медицинской услуги, не обнародовал цены на медицинские услуги и не предоставил перечень того, за что после "реформы" государство уже платить не будет…", — заявляет Богомолец.

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Согласно опубликованному ею прайса на медуслуги, самым дешевым будет удаление фурункулов (7082 грн), а самым дорогим — протезирование клапанов при нарушении ритма сердца (215098 грн).

Например, диагностика нарушения ритма сердца у ребенка будет стоит 65 тысяч гривен.

Репротезирование клапанов сердца: одного — 167897 грн; двух — 189681 грн

Репротезирование и пластика клапанов сердца — 152499 грн

Аортно-каронарное шунтирование — 189098 грн

Стеноз — 163993 грн

Коронарный тромбоз — 86860 грн

Цирроз печени — 111044 грн

Абсцес печени — 209678 грн

Операция по удалению камня в желчном пузыре будет стоить от 34 до 51 тысячи гривен. Лечение острого панкреатита — почти 72 тысячи.

Камень желчного пузыря с острым холециститом — 38711 грн; без холецистита — 34410 грн

Хронический холецистит — 34410 грн

Острый панкреатит — 71860 грн

Абсцес, фурункул, карбункул кожи — 7082 грн

Келоидный рубец — 20144 грн

Хроническая дыхательная недостаточность —136530 грн

Болезни молочной железы — 40810 грн

При этом шокируют цены на травматологию. Например, согласно опубликованного прайса, открытая рана локтя "вытянет" из карманов пациентов около 54 тысяч, а открытая рана предплечья — 33,5 тысячи гривен. Ушиб голени потянет на 71 тысячу гривен!!

Травма органов брюшной полости и селезенки — 35872 грн

Открытая рана плеча и плечевого пояса — 63156 грн

Ампутация плеча и плечевого пояса — 63156 грн

Ушиб пальца(ев) ступни/открытая рана без повреждения ногтевой пластины — 71991 грн

Диагностика и лечение ишемической болезни сердца — 23770 грн

Диагностика и лечение стенокардии (с риском развития инфаркта) — 50670 грн

Диагностика и лечение резистентной сердечной недостаточности (с риском внезапной смерти) — 74390 грн

Диагностика и лечение ревматоидного артрита и родственных болезней — 113990 грн

Стентирование пораженных коронарных артерий сердца — 51160 грн

Опубликованные цифры космические и для большинства украинцев неподъемные. При этом цифры еще не утверждены, как говорит сама Богомолец. При этом в опубликованном прайсе медуслуг частных клиник — сами клиники не называются.