Группа нардепов заблокировала медреформу

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Рады проект постановления об отмене решения Парламента от 19 октября 2017 о принятии в целом проекта Закона "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".

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Авторами документа выступили Шурма Игорь Михайлович, Папиев Михаил Николаевич ("Оппозиционный блок") и Мусий Олег Степанович (внефракционный).

Таким образом, принятая вчера 240 голосами медицинская реформа оказалась заблокирована. До рассмотрения поданного проекта постановления спикер парламента Андрей Парубий не имеет права подписывать принятый закон.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 19 октября, приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе. Документ, который призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.