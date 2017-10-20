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    Политика

    Группа нардепов заблокировала медреформу

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (229)

    (обновлено: )32430
    Принятая в четверг 240 голосами медицинская реформа оказалась заблокирована. До рассмотрения поданного проекта постановления спикер парламента Андрей Парубий не имеет права подписывать принятый закон.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Рады проект постановления об отмене решения Парламента от 19 октября 2017 о принятии в целом проекта Закона "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".

    Детская больница
    УНИАН
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    Авторами документа выступили Шурма Игорь Михайлович, Папиев Михаил Николаевич ("Оппозиционный блок") и Мусий Олег Степанович (внефракционный).

    Таким образом, принятая вчера 240 голосами медицинская реформа оказалась заблокирована. До рассмотрения поданного проекта постановления спикер парламента Андрей Парубий не имеет права подписывать принятый закон.

    Напомним, Верховная Рада в четверг, 19 октября, приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе. Документ, который призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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