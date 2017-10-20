Хроника 19 октября: медреформа и неудачный побег Розенблата

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 19 октября, Верховная Рада приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе и направила законопроект об отмене неприкосновенности на экспертизу. В этот же день протестующие передали президенту Порошенко новые требования. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Верховная Рада приняла медреформу

Верховная Рада в четверг приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе. Закон еще должен подписать президент Украины. Документ вводится в действие с 1 января 2018 поэтапно. Теперь украинцы должны выбрать себе семейного врача, терапевта или педиатра и подписать с ним декларацию. Зарплата врача будет зависеть от количества пациентов и подписанных контрактов.

Рада направила законопроект об отмене неприкосновенности на экспертизу

Парламент Украины на заседании в четверг направил президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года на экспертизу в Конституционный суд (КС). Принятие этого закона является одним из требований участников митинга у Рады. Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в Конституции Украины. Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры.

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Протестующие передали Порошенко новые требования

Группа депутатов в сопровождении участников акции протеста у ВР передали президенту Петру Порошенко подготовленные депутатами предложения по законопроекту о создании антикоррупционных судов, чтобы он внес их на рассмотрение парламента. Ранее участники акции пришли к АП и направили к президенту делегатов с намерением передать Порошенко депутатский проект закона о создании антикоррупционных судов в Украине.

Выяснились шокирующие обстоятельства, ставшие причиной ДТП в Харькове

Автомобиль Lexus, который протаранил группу пешеходов в центре Харькова, перед смертельным ДТП участвовал в уличных гонках по городу (стрит-рейсинге), заявил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко. Водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева, въехавшая в толпу прохожих в Харькове, отказалась от дачи показаний, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления Нацполиции в области.

Суд вернул приватизированный Ахметовым "Укртелеком" государству

Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций крупнейшего оператора фиксированной связи "Укртелеком" компанией "ЕСУ", которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Хозяйственного суда г. Киева, соответствующее решение было принято 19 октября.

В аэропорту при попытке покинуть Украину задержан нардеп Розенблат

В четверг днем в аэропорту "Киев" (Жуляны) сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали депутата Верховной Рады Борислава Розенблата при попытке вылететь в Германию, сообщает LB.ua со ссылкой на источник в аэропорту. По словам источника, при себе у Розенблата были золото и бриллианты. При этом собеседник издания напомнил, что Розенблат уже два дня не является в суд.

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Минобразования не будет менять модель обучения в венгерских школах

Киев обязуется до решения Венецианской комиссии по закону об образовании не вносить изменения в модель обучения в венгерских школах, заявила глава Минобразования Украины Лилия Гриневич. В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что закон нарушает права нацменьшинств.

Протесты в Париже

Очередная акция протеста против реформы трудового законодательства, предложенной властями Франции, прошла в четверг в Париже. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подписал постановления по трудовой реформе. По его словам, реформа предусматривает, в частности, прагматичные меры для малых и средних предприятий.

Ежегодно в третий четверг октября работники всех видов потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник — Международный День кредитных союзов. Этот всемирный праздник непрерывно отмечается с 1948 года и с тех самых пор является поводом для проведения многочисленных мероприятий: дней открытых дверей кредитных союзов и филиалов, благотворительных акций, ярмарок и конкурсов, тематических радио– и телепередач.