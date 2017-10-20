Соцсети о медреформе: бабло победило клятву Гиппократа

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В четверг, 19 октября, народные депутаты украинского парламента все же одобрили многострадальную медреформу, не нашедшую единодушного одобрения ни под куполом самой Рады, ни среди врачей. Новой реформой внедряется и новый принцип "деньги ходят за пациентом": больницам и врачам будут платить за оказанные медуслуги конкретным пациентам, а не за "содержание коек". Предполагается, что такой принцип принесет только одному доктору до 35 тысяч гривен в месяц. Это если врач хороший. К плохим лекарям, полагают в Раде, люди и сами не пойдут. Но есть у реформы и существенный недостаток — лечится многим простым украинцам станет намного дороже.

В украинском сегменте соцсетей медреформой довольны далеко не все: "Спасибо, что решили сократить медработников. Это грамотный внешнеполитический шаг. Соседние государства поблагодарят вас за хороших сотрудников, которые приедут к ним работать"; "…пишут, вот мол, медицина давно уже и так платная. Платная то она платная, но раньше вы давали 20-50 в карман медсестры и она вам была благодарна. И камень в почках разбивали за 5000, опять же на карман. А теперь вы заплатите уже 100 и 40000 за то же самое, но по прейскуранту!". "Не переживайте за медреформу. Все болезни от нервов…", — успокаивают в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook