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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о медреформе: бабло победило клятву Гиппократа

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (226)

    (обновлено: )11520
    В Украине стартовала медреформа! Нардепы все же одобрили долгожданный закон… Вот только не все украинцы рады ему, особенно после тщательного изучения всех изменений и нового прейскуранта отечественной медицины. Что же пишут о медреформе в соцсетях?
    Детская больница
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В четверг, 19 октября, народные депутаты украинского парламента все же одобрили многострадальную медреформу, не нашедшую единодушного одобрения ни под куполом самой Рады, ни среди врачей. Новой реформой внедряется и новый принцип "деньги ходят за пациентом": больницам и врачам будут платить за оказанные медуслуги конкретным пациентам, а не за "содержание коек". Предполагается, что такой принцип принесет только одному доктору до 35 тысяч гривен в месяц. Это если врач хороший. К плохим лекарям, полагают в Раде, люди и сами не пойдут. Но есть у реформы и существенный недостаток — лечится многим простым украинцам станет намного дороже.

    В украинском сегменте соцсетей медреформой довольны далеко не все: "Спасибо, что решили сократить медработников. Это грамотный внешнеполитический шаг. Соседние государства поблагодарят вас за хороших сотрудников, которые приедут к ним работать"; "…пишут, вот мол, медицина давно уже и так платная. Платная то она платная, но раньше вы давали 20-50 в карман медсестры и она вам была благодарна. И камень в почках разбивали за 5000, опять же на карман. А теперь вы заплатите уже 100 и 40000 за то же самое, но по прейскуранту!". "Не переживайте за медреформу. Все болезни от нервов…", — успокаивают в соцсетях. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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