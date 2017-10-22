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    "Дуля народу от олигархии". Врач о медреформе

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    Медреформа или медицинский геноцид? (237)

    (обновлено: )47606
    Заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного обществ Константин Надутый в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина назвал медицинскую реформу "дулей народу от олигархии".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Это одна из наибольших "дурилок" во всей этой схеме. Представьте себе ситуацию: пациент пришел, его должны спасти, вылечить, а деньги придут только потом, после того, как будет подписан акт выполненных работ. В мире четко сказано, что наиболее эффективным методом в здравоохранении являются стратегические закупки с анонсированием. То есть, не за пациентом, а перед пациентом. Поскольку это благо для пациента и профилактика – пациенту хорошо не тогда, когда деньги придут после него, а когда лечебное заведение будет готово предоставить помощь в любое время суток", — сообщил Константин Надутый в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Верховная Рада в четверг приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе. За документ, который коренным образом меняет государственную систему финансирования медицинских услуг, проголосовали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон еще должен подписать президент Украины. Документ вступит в силу через месяц со дня его опубликования в официальной прессе и вводится в действие с 1 января 2018 поэтапно.

    Продолжение читайте в статье "ТОП 5 нереальных положений принятой медреформы"

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