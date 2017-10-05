Чемодан-вокзал-граница. В Украине бум миграционных настроений

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Почти каждый второй украинец (44%) ищет работу за границей. Таковы результаты результаты исследования миграционных настроений населения, проведенного Социологической группой "Рейтинг" по заказу Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. В то же время заметна существенная разница в возрастных категориях: среди молодежи желающих получить работу за границей 68%, среди лиц среднего возраста — таких 52%, а среди старших возрастов — только 20%. Такое желание молодых, продуктивных украинцев работать на благо чужих экономик — тревожная тенденция.

На работу, как на праздник

Как показал опрос, украинцы ищут работу за пределами государства, потому что надеются на лучший уровень жизни и более высокую заработную плату.

Основной мотивацией в желании работать за границей опрошенные чаще всего называли высокий уровень зарплаты в других странах (72%). Лучшие условия труда, желание заработать на жилье (обучение детей, лечение родственников и т.п.), реализацию как профессионалов, высокое качество социальной защиты в качестве причины желания получить работу за границей называли от 16% до 20% опрошенных. Для 7% респондентов причинами поиска работы вне пределов Украины стали возможность открыть собственное дело и желание получить опыт работы в международных компаниях. Молодежь больше других хочет реализовать себя как специалистов и получить опыт в международных компаниях, люди старшего возраста предпочитают лучшую социальную защиту за рубежом.

Наиболее привлекательной страной для работы украинцы считают Германию, в которой хотели бы работать 37% опрошенных. Получить работу в Польше хотели бы 26%, в США — 22%, Канаде — 21%, Чехии — 16%, Италии — 15%, Великобритании — 14%, Франции или Швеции — по 12%, Израиле — 11%, Испании — 9%, Нидерландах — 7%, России — 6%. При этом Германию, США, Чехию и Великобританию как желаемые страны для работы чаще других выбирали жители Запада, Россию — опрошенные на Востоке.

Уехать и не возвращаться

По сравнению с прошлым годом количество тех, кто хотел бы сменить место жительства на другую страну несколько выросло. При этом среди тех, кто уже успел поработать за рубежом, количество потенциальных мигрантов меньше, чем среди тех, кто только желает найти там работу.

Чаще всего среди причин, побуждающих думать об эмиграции, украинцы называли надежду получить лучшие условия для жизни (64%). Желание обеспечить лучшее будущее для детей как причину переехать в другую страну называли 34%, отсутствие достойной работы в Украине — 23%, желание получить лучшее образование — 12%. Однако 61% респондентов заявили, что не хотели бы поехать за границу на постоянное место жительства.

Больше всего тех, кто хотел бы сменить место жительства оказалось на западе страны (41%). На юге таких 34%, в центральной Украине и на Востоке — по 33%.

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Среди молодежи 18-35 лет переехать на постоянное место жительства за границу хотели бы более половины (54%), зато среди старшего поколения таких всего 19%.

Несколько больше тех, кто выражает желание эмигрировать среди лиц с высшим образованием и более высокими доходами.

"Количество украинцев, желающих выехать на ПМЖ выросло на 5% в прошлом году их было порядка 30%, а сейчас уже 35%. На 3% выросло число людей, которые хотят выехать на работу за рубеж", — сказал РИА Новости Украина президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Пусть хоть дети поживут

Как отметил Воскобойник, стоит обратить особое внимание даже не на количество желающих уехать на работу или ПМЖ, а на другую печальную тенденцию.

"70% опрошенных хотят, чтобы их дети, внуки учились за рубежом. Это, во-первых, недоверие к нашей образовательной системе, а во-вторых, желание, чтобы их дети, выезжая на учебу за границу, получали образование, устраивались там на работу и, возможно, оставались на ПМЖ. Вот эта негативная тенденция, которая, к сожалению, присутствует", — признал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

В последнем социологическом исследовании у опрашиваемых не спрашивали, на какой срок они хотели бы поехать работать за границу.

"Но самое главное, что 5% людей, даже имея постоянную работу за рубежом, все таки хотят вернуться работать в Украину. И можно сказать, что даже те, кто раньше имели опыт выезда на работу за пределы Украины, среди них больший процент тех, которые хотят все равно вернуться домой. Среди тех, кто только мечтает поехать, процент тех, кто хочет остаться за границей намного выше. Я думаю, что это связано с тем, что люди мечтают, думают, а когда сталкиваются с объективной реальностью, все же понимают, что социализироваться достаточно трудно, достаточно трудно стать своим. И в связи с тем, что 93% украинцев, согласно с нашей предыдущей социологией, выезжают работать именно руками, думаю, что большинство не захочет так работать всю жизнь, и все равно будут возвращаться в Украину", — считает Воскобойник.

Учитесь жить по-новому, главное — дожить

Президент Украинского аналитического центра Александра Охрименко не видит ничего трагического в том, что украинцы уезжают работать за рубеж.

"Есть такое понятие, как глобализация. Конечно, украинцы мало ездят и мало что видят, но я в Индонезии, в самой глухой провинции встречал немцев, которые работают там врачами. Они закончили мединститут и приехали в Индонезию, чтобы набрать стаж. И в этом нет ничего странного. Они говорят, что если будет работа, готовы поехать в Иран, в Испанию — куда угодно. Наша ситуация, когда все сводилось и сводится к "Вот, страна", закончилась, все теперь будет по-новому. Отвыкайте жить по старым лекалам. То, что ваши дети едут за границу — это замечательно! Это говорит о том, что мы хоть чуть-чуть становимся похожими на европейцев. Украина — это точка на карте. Если выгодно, человек будет работать в Украине. Если выгодно, человек будет завтра работать у папуасов, послезавтра — в США. Никто не должен оставаться дома. А в Украине будут работать те же немцы, если им будет выгодно", — сказал Охрименко РИА Новости Украина.

При этом аналитик не исключает, что работать в Украине будет выгодно в обозримом будущем.

"Но это обозримое будущее — с прицелом на 30-40 лет. Я же не говорю, что в настоящий момент. Нужно понимать, что все ориентировано на будущее, будущее, будущее… Так что все гениально просто", — заключил Охрименко.