Чемодан-вокзал-граница. В Украине - бум миграционных настроений - пресс-конференция

В четверг, 19 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Чемодан-вокзал-граница. В Украине — бум миграционных настроений".

В Украине растут "чемоданные настроения": почти каждый второй украинец ищет работу за границей, 35% желают навсегда покинуть страну, 70% хотят, чтобы их дети и внуки получили образование за рубежом, а значит, не возвращались на родину (результаты исследования миграционных настроений населения проведено группой "Рейтинг").

С введением безвиза украинцы разных специальностей рванули на заработки в Европу. И работодатели в Украине столкнулись с проблемой, что работать некому. Однако повышать зарплаты они не спешат, а планируют выходить из ситуации с помощью студентов и стажеров. В последнее время отток увеличился: уезжают и рабочие, и специалисты. Сегодня практически нет желающих на вакансии машинистов поездов, инженеров, строителей, столяров, сварщиков. По мнению экспертов, такие же проблемы будут в пищевой промышленности, и других сферах, которые работают на внутренний рынок, а не на экспорт. Как следствие предложение товаров и услуг будет снижаться и повлечет за собой рост цен.

По словам эксперта Эрика Наймана, Украина переживает беспрецедентный кризис на рынке рабочей силы. Переход на 12-летнее образование одноразово уменьшит количество рабочей силы в Украине на 400 тыс.чел. Сюда следует добавить ежегодное снижение рабочей силы еще в среднем на 130 тыс.чел. — на пенсию уходит больше людей, чем приходит на рынок молодых. Рост стоимости жизни приведет к тому, что активные граждане будут уезжать из страны. А в ответ на растущую налоговую нагрузку будет уезжать предприниматели. В Украине останется мало и людей, и бизнеса и, следовательно, денег. Безработица еще много лет не будет проблемой для Украины. Проблема в обратном — в депопуляции страны и сокращении рынка рабочей силы, — отмечает эксперт.

Эксперты пресс-конференции:

Ольга Балакирева, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко

Виктория Близнюк, завотделом социально-экономических проблем труда Института экономики и прогнозирования НАН Украины

Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 19 октября в 13.00

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