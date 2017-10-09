Кто защитит Европу от мигрантов?

РИА Новости Украина

"Мы, четыре государства, составляющие Западные Балканы, могли бы стать воротами в ЕС (…), а также стеной, которая будет защищать ЕС", — заявил на пресс-конференции с лидерами Сербии, Болгарии и Греции премьер Румынии Михай Тудосе.

Вот только нужна ли Сербии такая роль защитника? Душан Пророкович из Центра стратегических альтернатив считает, что у Сербии уже был весьма печальный опыт "стены", защищавшей Европу от ближневосточного нашествия, причем это касается и Греции, и Болгарии, так что особого восхищения идея Бухареста не вызывает.

По его словам, премьер Румынии прежде всего имеет в виду защиту от наплыва беженцев, но миграционный кризис нужно решать другими способами, а не создавать буферную зону:

"Сейчас ключевая роль в остановке миграционной волны принадлежит Турции, и после договора Анкары и Берлина мы видим, что процесс всё-таки пошел. Но в будущем надо решать вопрос не только посредством договоренностей с Турцией, но и посредством стабилизации Сирии, Ливии, Туниса, а также помощи Египту и Алжиру", — считает Пророкович.

Впрочем, если премьер Румынии имел в виду защиту от турецкого или, например, российского влияния, Балканы вряд ли справятся с такой задачей, считает собеседник Sputnik.

"Турция присутствовала и присутствует на Балканах — из-за населения, исповедующего ислам, из-за традиционных связей и своего исторического наследия. Если же говорить о России, то там роль стены скорее играют Украина и Польша", — говорит Пророкович.

По его словам, Болгарию, Грецию, Сербию и Румынию связывают география, религия, история, поэтому основания для интеграции есть, но она должна иметь другое содержание:

"Мы должны говорить о сближении внешней политики, укреплении экономических связей, совместных инфраструктурных проектах. Тогда бы мы могли стать своего рода новой "Вишеградской группой". Но интеграция ради того, чтобы стать щитом ЕС, может привести к тому, что мы окажемся просто инструментом в руках Евросоюза и НАТО", — заключает Пророкович.

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