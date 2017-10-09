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    Зарубежье

    Кто защитит Европу от мигрантов?

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (649)

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    Болгарию, Грецию, Сербию и Румынию связывают география, религия, история, поэтому основания для интеграции есть, но она должна иметь другое содержание, считает Душан Пророкович.
    Мигрант. Архивное фото
    REUTERS Laszlo Balogh

    РИА Новости Украина

    "Мы, четыре государства, составляющие Западные Балканы, могли бы стать воротами в ЕС (…), а также стеной, которая будет защищать ЕС", — заявил на пресс-конференции с лидерами Сербии, Болгарии и Греции премьер Румынии Михай Тудосе.

    Вот только нужна ли Сербии такая роль защитника? Душан Пророкович из Центра стратегических альтернатив считает, что у Сербии уже был весьма печальный опыт "стены", защищавшей Европу от ближневосточного нашествия, причем это касается и Греции, и Болгарии, так что особого восхищения идея Бухареста не вызывает.

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    По его словам, премьер Румынии прежде всего имеет в виду защиту от наплыва беженцев, но миграционный кризис нужно решать другими способами, а не создавать буферную зону:

    "Сейчас ключевая роль в остановке миграционной волны принадлежит Турции, и после договора Анкары и Берлина мы видим, что процесс всё-таки пошел. Но в будущем надо решать вопрос не только посредством договоренностей с Турцией, но и посредством стабилизации Сирии, Ливии, Туниса, а также помощи Египту и Алжиру", — считает Пророкович.

    Впрочем, если премьер Румынии имел в виду защиту от турецкого или, например, российского влияния, Балканы вряд ли справятся с такой задачей, считает собеседник Sputnik.

    "Турция присутствовала и присутствует на Балканах — из-за населения, исповедующего ислам, из-за традиционных связей и своего исторического наследия. Если же говорить о России, то там роль стены скорее играют Украина и Польша", — говорит Пророкович.

    По его словам, Болгарию, Грецию, Сербию и Румынию связывают география, религия, история, поэтому основания для интеграции есть, но она должна иметь другое содержание:

    "Мы должны говорить о сближении внешней политики, укреплении экономических связей, совместных инфраструктурных проектах. Тогда бы мы могли стать своего рода новой "Вишеградской группой". Но интеграция ради того, чтобы стать щитом ЕС, может привести к тому, что мы окажемся просто инструментом в руках Евросоюза и НАТО", — заключает Пророкович.

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