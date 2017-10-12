Заробитчанская мафия: как закарпатцев в ЕС "кидают" на деньги

РИА Новости Украина

Издание Мукачево.net начало серию публикаций на очень сложную и часто трагическую тему заработка закарпатцев, которые едут из дома ради заработков, а возвращаются ни с чем. Автор первого материала — Иван Романчук.

Конечно, не удивительно, что многие закарпатцы работают в странах Европы. Мужчины преимущественно на строительстве, женщины — в сфере услуг или сельского хозяйства. С введением безвизового режима для украинцев подыскать работу стало значительно проще. Однако многие работают нелегально, а иногда об этом даже не догадываются. Какими могут быть последствия?

В редакцию Mukachevo.net обратился 55-летний береговчанин Василий Ю. (имя изменено), который рассказал свою историю заработка в стране Евросоюза, а именно в Эстонии, где работал вместе с сыном. Сейчас обманутый закарпатец уже не рассчитывает на какую-то справедливость, но надеется, что его рассказ поможет другим.

"За свою жизнь я сменил много профессий. Начинал с простого, впоследствии стал мастером — могу практически построить дом с нуля и полностью его украсить. Но так сложились жизненные обстоятельства, влез в долги, и нужно было заработать гораздо большую сумму, чем зарабатываю дома. Так и решил отправиться на заработки за границу.

Предложения не заставили себя ждать. Знакомые предложили поехать в Эстонию, на работы по реставрации фасадов старинных домов. Платить обещали щедро — до 2500 долларов в месяц. Я с радостью согласился, ведь это действительно была бы мне работа по душе. Взял с собой сына. За проезд в Таллинн на микроавтобусе заплатили на двоих 160 евро и отдельно польские рабочие визы (по 192 евро). Конечно, взяли эти деньги в долг. Но надеялись, что очень скоро вернем.

REUTERS Sergei Karpukhin Сбор урожая капусты

С нами ехали такие же простые ребята. Оказалось, что почти все они являются прихожанами церкви Свидетелей Иеговы. Но это и хорошо с одной стороны — не употребляют спиртное, не курят, идеальные работники. Ехали через Словакию, и впоследствии без проблем преодолели все границы.

Уже в Таллинне нас встретила женщина (которая на самом деле была внешне больше похожа на мужчину) по имени Юля. Как позже оказалось, она сама родом из Украины и имела прозвище "Одесса-мама". А сейчас — гражданка Евросоюза, которая занимается поиском строительных бригад и трудоустройством. Если бы мы тогда знали кто она такая, то ни на миг бы не остались. Однако, к сожалению, пришлось узнать, как говорится, на собственной шкуре.

Заселили нас в двухэтажный домик, где разместили по 4 человека в комнате. Также Юля сразу взяла с каждого по 100 евро. Сказала, что это нужно для изготовления удостоверения, дающего право на работу. И предупредила: а пока вы — туристы. Итак, если где гуляете по городу, имейте это в виду! Тем более, если полиция остановит. Ни слова о работе, пока не будут оформлены все необходимые бумаги! Ну что же делать…

Ждали мы в этом общежитии неделю. Питались тем, что привезли из дома, покупали разве что картофель, готовили вместе, чтобы получалось дешевле. Проживало нас здесь много — около 20 молдаван и около 30 украинцев.

Юля заходила несколько раз и говорила, что документы еще делают, а работы пока нет — не сезон. И только через несколько недель нас наконец повезли на работу. Но вместо ремонта старинных домов должны были утеплить 5-этажки. А именно обклеивали пенопластом, красили и тому подобное. И все это при морозе минус 10, что категорически запрещается. Но нам обещали платить 15 евро за квадрат — и пришлось таки согласиться.

В начале Юля говорила, что расчет будет ежемесячным. На руки выдавали только 25 евро в неделю — на питание. Этого хватало разве что на макароны. Хорошо, что хотя бы хороший кусок сала из дома привезли…

Работали тяжело, каждый день по 12 часов. Питались плохо. Я в конце концов не смог работать на холоде, попросился на малярные работы внутрь помещения. Одно грело — что скоро расчет, и мы большую часть денег вышлем домой, чтобы с долгами рассчитаться.

Следует сказать, что сам Таллинн производит двоякое впечатление. В центре — великолепная архитектура, рай для туристов, которых достаточно много. Но достаточно лишь пройти несколько сотен метров — и начинаются абсолютно совдеповские районы, серые и однообразные. И грязно, и серо, и неприветливо. Эти контрасты поражают. Там мы и работали…

Так прошел почти месяц, а расчете все не было. Сначала Юля говорила, что якобы Евросоюз вовремя не рассчитался за работу, нужно ждать. Что делать? Не мы одни, с нами еще 50 человек. Позже еще две бригады приехали — из Мукачевщины и Ужгородщины. Также, как оказалось, из прихожан церкви свидетелей Иеговы. А тем, кто начинал требовать денег Юля сразу затыкала рот: "Ты здесь никто, твое дело работать, а не болтать". Иначе угрожала сдать в полицию, ведь, говорит, что работаем нелегально. Именно тогда мы и поняли, что попали в кабалу. А наши так называемые рабочие удостоверения — обычная "липа".

mukachevo.net Проездные документы трудовых мигрантов в Эстонию

Но так или иначе в тяжелых условиях отработали почти два месяца. Все еще теплилась надежда, что с нами когда-то рассчитаются. Думали, что невозможно вот так просто взять и "кинуть" почти сотню людей! Однако, оказалось, что вполне возможно. Юля всем недовольным говорила: "У меня связи везде, ты — никто, рот откроешь — сразу звоню в миграционную службу и тебя моментально депортируют". И представьте, что взрослые мужчины сидели и молча слушали, как покорные рабы.

Нескольких из закарпатцев действительно депортировали, причем еще и отсидели ко всему этому в "каталажке". Вернули домой — без денег и без права въезда на территорию Евросоюза на 5 лет. Всем было понятно — это месть Юли.

Впоследствии я познакомился с одним местным, он предложил более подходящую работу — работали на внутренних работах, по убранству помещений. Жили у него на квартире. Он действительно нас очень выручил, и мы немного подзаработали, чтобы вернуть долг. Но все наши остались… И, насколько я в курсе, с одним Юля не рассчиталась.

Этот местный рассказал, что Юля действительно имеет связи — и в полиции, и в миграционной службе, везде. Понятно, что платит им. Мы с сыном были в шоке: разве возможно такое в стране Евросоюза? Оказывается, что вполне возможно!

Я еще несколько раз встречался с этой женщиной, которую и женщиной трудно назвать. Ходила она как настоящий мужик — в драном тулупе, в какой-то грязной поцарапанной меховой шапке. Даже трудно представить, что она — предводитель криминальной структуры.

Помню случай: у сына загноился глаз, нужны были деньги на визит к врачу. Обратился к Юле — она ответила, что даст деньги, а это 50 евро. Однако прошло несколько дней, и так мы этих денег не дождались — лечились самостоятельно.

Когда же в отчаянии пригрозил, что обращусь в украинское посольство, Юля отрезала — можешь обращаться, но ты нелегал, и вернешься домой без паспорта и без денег. Меня также предупредили: будешь много выступать — могут и побить, и даже хуже…"

От редакции. Уже в Берегово Василий попытался обратиться к адвокату и нашим правоохранительным органам. Однако его сразу предупредили, что дело трудное и результата, скорее всего, не будет никакого. Во-первых, работал он в стране ЕС действительно полулегально (если принять во внимание документы, оформленные на польскую фирму). Во-вторых, нужны свидетели. Именно тогда и стало ясно, почему набирались рабочие из церкви свидетелей Иеговы. Они по своим убеждениям не могут обращаться в органы власти, если есть какие-то проблемы с законом. То есть ни в полицию, ни в посольство. Идеальные рабочие. Которые будут работать бесплатно и молчать. Свидетельствовать против рабовладения свидетели Иеговы не будут.

Сейчас Василий говорит, что хочет лишь предупредить всех остальных закарпатцев, которые соблазняются легким заработком за рубежом. В первую очередь, работать легально, а это теперь вполне возможно. Для этого нужно знать, какие документы необходимы для трудоустройства. Не соблазняться на обещания. Не ждать, когда "все изменится" и деньги выплатят. Особенно быть внимательными в странах пост-СССР, там, к сожалению, до сих пор сохраняются "традиции" совка — прочная связь криминальных структур и правоохранительных органов.

Нет сомнений, что среди пострадавших работников только в Эстонии — не одна сотня закарпатцев. Ведь как узнал Василий, туда продолжают набирать бригады работников. Занимаются этим посредники из одного села на Береговщине. И жертвами становятся уже не только свидетели Иеговы. Летом этого года обманутая бригада из Закарпатья написала жалобу на деятельность фирмы в полицию Таллинна. Насколько известно, никакого ответа они не получили…

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Наша редакция, в свою очередь, решила узнать больше об этой мафиозной схеме. В частности, удалось узнать кто такая Юля, какие водятся за ней грешки на территории Украины и Эстонии, и почему до сих пор не наказана ни она, ни ее сообщники…

Об этом читайте вскоре в следующем материале.