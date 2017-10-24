Украина: путь от безвиза к безуглю

РИА Новости Украина

Украина к концу 2018 года может отказаться от использования угля антрацитовой группы, который сейчас в основном импортируется из-за рубежа, сообщил в понедельник и.о.директора украинской энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Исходя из тех планов, которые сейчас есть у тепловой генерации, мы надеемся, что антрацит, начиная с конца следующего года, для нужд энергетических компаний в Украине будет вообще не нужен, так как они полностью обеспечат все необходимые нам мощности на блоках, которые работают на газовом угле", – сказал Ковальчук журналистам.

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По его словам, если объемы добычи газового угля будут недостаточными в Украине, это не будет большой проблемой, так как существует конкурентный рынок с большим количеством предложений, сообщают РИА Новости.

"Однако в любом случае создание полноценной биржи угля на Украине является обязательным. Над этим должно серьезно поработать правительство, чтобы была реальная биржа и реальный рынок угля и (уровень – ред.) цен", – считает он.

Ковальчук добавил, что на данный момент ожидаемый дефицит угля составляет около 2-3 миллиона тонн, который не подтвержден конкретными графиками поставок со стороны генерирующих компаний.

"Для того, чтобы мы не снижали наши запасы на складах и обеспечивали потребности в этот холодный период, ежедневно должно приходить около 85-90 тысяч тонн угля на наши электростанции. Пока этот объем меньше", - сказал он.

Донбасс и уголь

Зимой радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате в Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В июле директор "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что действие чрезвычайных мер в энергетике на Украине прекращено, к ним могут вернуться в октябре, если будут сорваны сроки поставок угля.

Для минимизации потребления антрацита проводятся мероприятия по переводу блоков ТЭС на газовую группу угля вместо антрацита.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, страна к концу 2019 года может вообще отказаться от использования угля антрацитовой группы.

В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран – из РФ и ЮАР. В РФ закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР – 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов.

На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года РФ осталась крупнейшим поставщиком угля в Украину.

При этом Украина ранее договорилась о начале поставок угля из США, которые начались в сентябре.