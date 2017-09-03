Миграционная служба сообщила о тысячах депортированных в августе иностранцах

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В течение августа 2017 года в Украине выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении, при этом в 280 случаях принято решение о запрете въезда на территорию Украины, сообщает пресс-служба Госмиграционной службы Украины в Facebook.

"В соответствии с требованиями украинского законодательства, иностранцы и лица без гражданства находятся на территории Украины исключительно на основаниях, определенных законом. Такое же законодательство действует в большинстве стран мира, в том числе во всех странах ЕС. Находящиеся в Украине иностранцы на равных правах с гражданами Украины обязаны уважать и соблюдать украинское законодательство. После того, как закончились основания для пребывания на территории нашего государства, иностранец обязан самостоятельно покинуть территорию Украины в соответствии с требованиями закона", — говорится в сообщении.

В случае выявления иностранца или лица без гражданства, не имеющих оснований для пребывания в Украине, или срок действия таких оснований закончился, такие лица подлежат привлечению к административной ответственности по статье 203 КУоАП, при этом в отношении них выносится решение о принудительном возвращении. В случае невыполнения такого решения, материалы направляются в суд для вынесения решения о принудительном выдворении.

Напомним, Давида Саакашвили — брата лишенного украинского гражданства бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили — депортируют из Украины, поскольку у него недействительный вид на жительство.