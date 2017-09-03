наверх
03.09.201704:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Миграционная служба сообщила о тысячах депортированных в августе иностранцах

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (317)

    (обновлено: )22
    По информации Госмиграционной службы, только в августе выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тысячи нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении.
    Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В течение августа 2017 года в Украине выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении, при этом в 280 случаях принято решение о запрете въезда на территорию Украины, сообщает пресс-служба Госмиграционной службы Украины в Facebook.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Якубин: Саакашвили уравнял Порошенко и Януковича

    "В соответствии с требованиями украинского законодательства, иностранцы и лица без гражданства находятся на территории Украины исключительно на основаниях, определенных законом. Такое же законодательство действует в большинстве стран мира, в том числе во всех странах ЕС. Находящиеся в Украине иностранцы на равных правах с гражданами Украины обязаны уважать и соблюдать украинское законодательство. После того, как закончились основания для пребывания на территории нашего государства, иностранец обязан самостоятельно покинуть территорию Украины в соответствии с требованиями закона", — говорится в сообщении.

    В случае выявления иностранца или лица без гражданства, не имеющих оснований для пребывания в Украине, или срок действия таких оснований закончился, такие лица подлежат привлечению к административной ответственности по статье 203 КУоАП, при этом в отношении них выносится решение о принудительном возвращении. В случае невыполнения такого решения, материалы направляются в суд для вынесения решения о принудительном выдворении.

    Напомним, Давида Саакашвили — брата лишенного украинского гражданства бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили — депортируют из Украины, поскольку у него недействительный вид на жительство.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии