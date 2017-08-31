Еврокомиссия отреагировала на депортацию журналистов из Украины

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В Еврокомиссии ожидают, что Украина будет воздерживаться от ненужных ограничений, а защита национальной безопасности и граждан будет обеспечиваться с полным уважением фундаментальных прав и свобод. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич, отвечая на вопрос о выдворении российской журналистки Анны Курбатовой и двух испанских журналистов, передает "Европейская правда".

"Мы знаем об этих двух случаях. Как вы знаете, мы подчеркиваем важность свободы высказываний и СМИ. Что касается двух испанских журналистов, то мы знаем, что украинское Министерство информационной политики направило запрос в соответствующие правоохранительные органы. И мы ожидаем результатов", — сказала Косьянчич на ежедневном брифинге.

"А что касается случая с российской журналисткой, то я только подчеркну, что защита национальной безопасности и граждан должны обеспечиваться с полным уважением фундаментальных прав и свобод. Это включено в Европейскую конвенцию по правам человека", — сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

По ее словам, "любые такие решения должны тщательно обдумываться, учитывая права на свободу высказываний".

"И мы ожидаем, что украинская власть будет воздерживаться от ненужных ограничений свободы потока информации и медиа", — добавила Косьянчич.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины, ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Курбатова выдворена из страны из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, ей запрещен въезд в страну на 3 года.

До этого СБУ выдворила из страны двух испанских журналистов Антонио Памплиега и Мануэля Анхель Састре из-за "антиукраинской деятельности".