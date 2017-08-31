Комитет защиты журналистов осудил депортацию россиянки Курбатовой из Киева

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КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов осудила выдворение российской журналистки Первого канала Анны Курбатовой из Украины.

"Мы призываем украинские власти позволить Анне Курбатовой и другим российским журналистам работать без страха похищения, депортации и других мер возмездия. Украина находится в состоянии информационной войны с Россией, но мстить репортерам — это не то средство, которым можно ее выиграть", — заявила координатор программ комитета в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова. Она призвала власти в Киеве соблюдать свободу прессы.

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Кроме того, правозащитная организация отметила, что Служба безопасности Украины ранее запретила въезд на территорию страны двум журналистам-фрилансерам из Испании.

Накануне стало известно, что журналистку российского Первого канала Курбатову задержали в Киеве. Позднее в СБУ заявили, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. В итоге журналистку выдворили из страны, запретив въезд на три года.

Ранее Курбатова попала в базу данных скандального сайта "Миротворец". Авторы сайта обвинили журналистку в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня Независимости Украины.