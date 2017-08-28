Выяснились подробности депортации Украиной испанских журналистов

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Испанские журналисты Антонио Памплиегу и Мануэль Анхель Састре, которые работали по обе стороны линии разграничения на Донбассе, были депортированы из Украины, пишет испанское издание El Mundo.

Они были выдворены из страны в Нидерланды 25 августа после 20 часов ожидания в аэропорту Киева. Издание отмечает, что в 2015 году Памплиегу и Састре были включены в черный список граждан, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

После протеста со стороны испанского правительства Киев снял санкции с журналистов в мае 2016 года. По словам Памплиегу, он предоставил украинским пограничникам необходимые для работы документы, однако во въезде ему все равно отказали.

"Выяснилось, что Служба безопасности Украины включила нас в другой список, вместе с другими 40 именами. Нас рассматривают как угрозу национальной безопасности и нам запрещен въезд в Украину до 2020 года", — сообщил журналист.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.