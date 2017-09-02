Брата Саакашвили депортируют из Украины - МВД

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Давида Саакашвили — брата лишенного украинского гражданства бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили — депортируют из Украины, поскольку у него недействительный вид на жительство.

Об этом директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Сотрудниками Национальной полиции в Киеве был доставлен в органы Государственной миграционной службы гражданин Грузии Давид Саакашвили, который проживал в Украине по недействительному виду на жительство. Эта вид был отменен Государственной миграционной службой еще в марте 2017 года в связи с получением информации из Государственной службы занятости об аннулировании разрешения на трудоустройство", — сказал Шевченко.

По его словам, Давид Саакашвили еще тогда был должным образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине, но в установленный законодательством срок не покинул территорию страны и находился в стране незаконно.

Шевченко отметил, что будет принято решение о принудительном возвращении брата Саакашвили "в страну пребывания или любую другую страну, в которую он пожелает".

"Оформлено административное постановление — согласно части 1 статьи 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях — проживание в Украине по недействительным документам. И наложен по этой статье штраф на этого иностранца", — заявил Шевченко.

Вопрос о том, когда именно депортируют брата Саакашвили, сейчас решается. Шевченко предположил, что это может произойти и сегодня.

Ранее экс-советник главы МВД Илья Кива заявил о задержании брата бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Давида.