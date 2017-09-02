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    Политика

    Брата Саакашвили депортируют из Украины - МВД

    (обновлено: )48
    По словам представителя МВД, будет принято решение о принудительном возвращении брата Саакашвили "в страну пребывания или любую другую страну, в которую он пожелает".
    Давид Саакашвили
    kavkaz-uzel.eu

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Давида Саакашвили — брата лишенного украинского гражданства бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили — депортируют из Украины, поскольку у него недействительный вид на жительство.

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    Об этом директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

    "Сотрудниками Национальной полиции в Киеве был доставлен в органы Государственной миграционной службы гражданин Грузии Давид Саакашвили, который проживал в Украине по недействительному виду на жительство. Эта вид был отменен Государственной миграционной службой еще в марте 2017 года в связи с получением информации из Государственной службы занятости об аннулировании разрешения на трудоустройство", — сказал Шевченко.

    По его словам, Давид Саакашвили еще тогда был должным образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине, но в установленный законодательством срок не покинул территорию страны и находился в стране незаконно.

    Шевченко отметил, что будет принято решение о принудительном возвращении брата Саакашвили "в страну пребывания или любую другую страну, в которую он пожелает".

    "Оформлено административное постановление — согласно части 1 статьи 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях — проживание в Украине по недействительным документам. И наложен по этой статье штраф на этого иностранца", — заявил Шевченко.

    Вопрос о том, когда именно депортируют брата Саакашвили, сейчас решается. Шевченко предположил, что это может произойти и сегодня.

    Ранее экс-советник главы МВД Илья Кива заявил о задержании брата бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Давида.

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