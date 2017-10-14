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    Политика

    Польша отказала ЕС в приеме беженцев из-за "миллиона украинцев"

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    Глава МИД Польши сообщил, что в его стране насчитывается более миллиона украинцев, которые частично являются трудовыми мигрантами, а частично - уехали из страны в связи с конфликтом в Донбассе.
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Варшава не будет принимать мигрантов в рамках новой программы переселения в Европейского союза по их перемещению, заявил глава МИД Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на РАР.

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"
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    "Польша не будет заниматься приемом беженцев, потому что мы уже приняли украинцев, которые находятся в Польше. Для нас безопасность является самым главным приоритетом", — заявил Блащак.

    Министр добавил, что переселение не является эффективным механизмом. Оно лишь приведет к большой волне миграции беженцев в Европу — не тысяч, а миллионов человек.

    Блащак отметил, что в Польше насчитывается более миллиона украинцев, которые частично являются трудовыми мигрантами, а частично — уехали из страны в связи с конфликтом в Донбассе. Кроме того, по словам дипломата, в отличие от мусульман, украинцы очень хорошо интегрируются в соседнем государстве.

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    Напомним, в польском городе Барлинек владелец магазина Bimex Ежи Битель повесил табличку, призывающую проверять каждого гражданина Украины на кассе. Фото с табличкой быстро распространилось по соцсетям.

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