Польша отказала ЕС в приеме беженцев из-за "миллиона украинцев"

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Варшава не будет принимать мигрантов в рамках новой программы переселения в Европейского союза по их перемещению, заявил глава МИД Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на РАР.

"Польша не будет заниматься приемом беженцев, потому что мы уже приняли украинцев, которые находятся в Польше. Для нас безопасность является самым главным приоритетом", — заявил Блащак.

Министр добавил, что переселение не является эффективным механизмом. Оно лишь приведет к большой волне миграции беженцев в Европу — не тысяч, а миллионов человек.

Блащак отметил, что в Польше насчитывается более миллиона украинцев, которые частично являются трудовыми мигрантами, а частично — уехали из страны в связи с конфликтом в Донбассе. Кроме того, по словам дипломата, в отличие от мусульман, украинцы очень хорошо интегрируются в соседнем государстве.

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Напомним, в польском городе Барлинек владелец магазина Bimex Ежи Битель повесил табличку, призывающую проверять каждого гражданина Украины на кассе. Фото с табличкой быстро распространилось по соцсетям.