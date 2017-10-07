Польша - Украина: детали и последствия скандала с углем Донбасса

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Варшава не стесняется в закупках

На неделе в отношениях между Польшей и Украиной вновь разразился скандал. На сей раз он имел ввиду не историческую и политическую причину, а экономическую. В частности. польское издание Gazeta Prawna сообщило, что в Польшу были полулегально поставлены 11 тонн антрацита с территории самопровозглашенной ЛНР. Как утверждает издание, в Польшу уголь был ввезен фирмой Doncoaltrade, которая с 2012 года зарегистрирована в польских Катовицах. Ее председателем и главным акционером якобы является бывший вице-министр энергетики ЛНР Александр Мельничук.

Согласно данным издания, "Мельничук отправляет в Россию сырье с контролируемых им шахт, а также купленное у людей, занимающихся добычей… Нелегальные владельцы "копанок" продают антрацит по 22 доллара за тонну, когда его официальная цена на границе Польши – 140 долларов". Россия, как пишет газета, расценивает уголь как импорт из Украины, поскольку фирма, которая его ввозит, официально зарегистрирована в Киеве.

Власти Украины, в свою очередь, воспринимают это как контрабанду, поскольку они контролирует ни границу, ни экспорт из неконтролируемой части Луганской области. При этом, формального запрета на экспорт в ЕС с неподконтрольных территорий Донбасса нет. Ограничение на торговлю в 2014 году было введено только в отношении Крыма.

Издание опубликовало статью как раз во время визита в Варшаву министра угольной промышленности и энергетики Украины Игоря Насалика, в результате чего польские власти вынуждены были оправдываться перед украинским гостем. Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил, что антрацит с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса ввозится в Польшу по российским документам. По данным министра, в страну было ввезено "относительно небольшое количество" — 11 тысяч тонн угля.

По словам Насалика, польский министр заверил, что по факту поставок угля с неподконтрольных территорий Донбасса будет проведена проверка и в дальнейшем такие поставки будут запрещены.

"При встрече с министром мы отметили эту тематику, мы получили заверение, что будет проведена полная проверка, что такие поставки будут запрещены. Мне удалось встретиться с журналистом, который опубликовал первую часть расследования, (будет вторая и третья), которое связано с поставкой антрацита с ОРДЛО не только в Польшу, но и в другие европейские страны", — заявил Насалик.

Министр пожаловался, что деньги от продажи угля поступают властям ЛДНР, заявив, что украинские власти пытаются с этим бороться. При этом, он упрекнул польские власти, что те не показывает должной солидарности в экономической блокаде ОРДЛО.

"Мы закупаем антрацит в США, в африканских странах, а Польша — с наших оккупированных территорий", — пожаловался Насалик.

"Польша "подсела" на импорт антрацита. Насколько она подсела на импорт из ОРДЛО, я вам не скажу, это вопрос к Польше. Более того, все страны, наши ближайшие соседи, которые могли бы иметь потребности в закупке угля, были предупреждены украинской стороной относительно недопустимости таких действий. Если сертификат соответствия говорит о том, что пришедший уголь родом из ОРДЛО, то они должны не заключать подобного рода сделки. Поэтому такая сделка может оспариваться украинской стороной, однако здесь уже вопросы к министерству иностранных дел. Зачем это нужно было Польше, я вам честно скажу, мне непонятно", — заявил РИА Новости Украина энергетический эксперт Валентин Землянский.

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Он также отметил, что заявленные в прессе 11 тысяч тонн — слишком мизерные объемы, поскольку это всего лишь один день работы угольной ТЭЦ. Поэтому, объемы поставок могут быть значительно больше заявленных цифр.

Верный союзник или основной закупщик "сепарского" угля?

Вероятно, что объемы закупок Польшей донбасского угля намного превышают заявленные 11 тысяч тонн. По данным Liga.net, в реальности объем поставок угля в Польшу почти в 10 раз больше заявленных цифр. С начала текущего года в эту страну было поставлено из России около 94 000 тонн донбасского антрацита, сообщило издание со ссылкой на данные Российской железной дороги (РЖД) и Федеральной таможенной службы России. При этом, как отмечает СМИ, это лишь те объемы, которые удалось отследить по ж/д накладным и таможенным декларациям.

"Польша — один из крупнейших покупателей топлива, вывезенного с оккупированных территорий. В 2015 году в эту страну было поставлено около 32 000 тонн антрацита из Донбасса, в 2016-м — 34 000 тонн.

Анализ данных РЖД, а также таможенных деклараций ФТС свидетельствует, что за января-сентябрь объем поставок в Польшу уже превысил 93 000 тонн. Это более чем 10% всего нелегального вывоза угля из Донбасса за этот период", — сообщается в статье.

По данным издания, как минимум семь польских компаний покупали антрацит, чьим отправителем (либо контрактодержателем) были фирмы, которые вывозят его из ОРДЛО.

"Известный польский трейдер CARBO HOLDING SP. Z.O.O. числится покупателем 13 900 тонн антрацита у РЖД Логистика. При этом держателями контрактов по таможенным документам проходят российские Донугольтрейд (985 тонн), Угольные технологии (1820 тонн), Торговый дом ПТО (6137 тонн), НПВБ (983 тонны), Южная энергетическая компания (3964 тонны). Именно эти компании были владельцами антрацита, приобретенного CARBO HOLDING в 2017 году", — сообщает Liga.net.

Если информация журналистов подтвердится, то выходит, что Польша проявила себя не как союзник, а как циничный игрок. С одной стороны, Варшава подталкивала Киев к разрушению экономических связей с Россией, одобрительно отнеслась в энергетической блокаде Донбасса, с другой стороны — активно закупала по дешевке антрацит не только у России, но и с территории ОРДЛО. Не исключено, что Польша планировала продавать нам донбасский уголь под видом своего.

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"Недавно, когда Украина предполагала множество рисков по обеспечению себя углем (что в итоге еще больше усложнилось из-за блокады Донбасса), шли разговоры и обсуждения — где все-таки брать уголь. Одним из вариантов были как раз закупки в Польше, и речь шла об угле газовой группы, который добывается и на территории самой Украины, но в недостаточном объеме. Есть шахты на Западной Украине, которые принадлежат государству и они очень нерентабельны", — заявил ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По его мнению эксперта, в результате угольного скандала переговоры между Украиной и Польшей об импорте польского угля могут быть временно прекращены.

"Я очень удивился, потому что с моей точки зрения, не прозвучали очень важные вещи, которые позволяют сделать какой- то однозначный вывод о произошедшем. Первое — как они вообще смогли осуществить импорт для хозобъектов Польши с учетом того, что действуют санкции. Второе — если они этот импорт осуществили, то почему они об этом только сейчас стали говорить? И третье — на каком основании было заявлено, что этот уголь был произведен на территории Украины, в Донбассе. Они что проводили какие то экспертизы? Как подобные экспертизы можно было произвести, не имея в наличии проб угля? На эти вопросы не было дано ответа.

Поэтому у меня возникает подозрение, что задача этой информации — нагнетать обстановку вокруг неконтролируемых территорий или какие то иные цели. Возможно, цель публикаций — заставить Польшу отказываться от поставок угля из РФ, чтобы переориентировать на американский. Потому что Россия крупнейший традиционный поставщик антрацита в Польшу", — заявил РИА Новости Украина энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

Польша — неудачный пример энергонезалежности

Не секрет, что Киев в своем пути к так называемой энергетической независимости пытается копировать опыт Польши, которая давно подняла цены на ЖКХ до мирового уровня, что впрочем, не избавило ее от энергетических проблем.

"Польша, одна из крупнейших угледобывающих стран мира, начинает импорт угля из США. За первое полугодие текущего года импорт Польшей угля из России увеличился практически вдвое. Польские эксперты считают, что причиной стало истощение месторождений и наличие должного уровня инвестиций в развитие угледобывающей промышленности страны. И это с учетом того факта, что Польша уже давно не "играет" в социалистическую уравниловку с ручным регулированием цен на энергоресурсы, чем до сих пор "грешит" Украина, и цена польского угля давно равна цене импорта", — заявил Валентин Землянский.

По его словам, падение мировых цен на уголь, в совокупности с прессингом со стороны ЕС в отношении соблюдения экологических норм и сложные геологические условия залегания привели к резкому падению уровня добычи угля (на 20%). Убытки крупнейших угледобывающих компаний Польши исчисляются сотнями миллионов долларов, а государство не в состоянии дотировать польских угольщиков за счет государственного бюджета. Правительство вынуждено было пойти на непопулярные меры по ликвидации части угледобывающих предприятий страны, что привело к сокращению объемов внутренней добычи угля и росту импортозависимости.

"Пример Польши достаточно симптоматичен и показателен для Украины, которая также взяла курс на реструктуризацию государственного угольного сектора. А по сути — закрытию большей части угледобывающих предприятий и приватизации наиболее ликвидных шахт. Проблема состоит в том, что иностранный инвестор не спешит вкладываться даже в относительно привлекательные активы, поскольку себестоимость добычи на украинских шахтах в среднем составляет порядка 100 долл./тонна, что выше даже проблемных польских, где добыча тонны угля обходится в 75 долл. за тонну.

К сожалению, правительство не пересмотрело своего подхода к данному вопросу и с упорством, достойным лучшего применения, продолжает идти по польскому варианту, считая поддержку и развитие собственной добычи угля противоречащей рыночным принципам. Хотя, по сути, это больше противоречит здравому смыслу и экономической логике, поскольку ни один инвестор в здравом уме не пойдет на вложения в убыточный сектор, не имея гарантий протекционизма со стороны государства", — отметил эксперт.