Политическая активность под дудку США. Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Принятые парламентом законопроекты – необходимое условие для дальнейших переговоров РФ и США, пенсионная реформа – крайне антисоциальна, это попытка уменьшить количество пенсионеров в стране, а если называть РФ "страной-агрессором", нужно разрывать все отношения, отменять транзит газа в Европу и объявлять войну. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в пресс-центре РИА Новости Украина.

Несбывшиеся планы Порошенко

Главным героем недели стала Верховная Рада. Депутаты успели принять судебную и пенсионную реформы, а также проголосовать за поданные президентом законопроекты о реинтеграции Донбасса.

Впрочем, политолог Алексей Якубин назвал инициативы Порошенко "операцией дезинтеграция". По его мнению, родившиеся 2 законопроекта – результат договоренностей спецпредставителя США в Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова и переговоров "нормандской четверки".

Дело в том, что для запуска проекта с миротворцами Украина должна была пролонгировать спящий законопроект об особом статусе отдельных регионов Луганской и Донецкой области. Депутаты проголосовали, тем самым приблизив реализацию политической части минских соглашений.

"Пролонгация еще на год закона о Донбассе – требование наших западных партнеров", – подчеркнул Якубин.

Но параллельно с этим Порошенко хотел добавить несколько своих вещей, сообщил политолог: "он думал, что удастся протолкнуть как единый гамбургер – усилить собственный силовой блок, забрать часть полномочий у Арсена Авакова. Второе – разморозить торговлю с самопровозглашенными республиками. Третье – Порошенко хотел получить право вводить чрезвычайное положение, минуя парламент". И еще один момент: президент намеревался оставить в законопроекте "российскую агрессию" и другие нормы, которые можно было бы использовать для агрессивной риторики.

"Но Запад не согласился на это, и администрации президента пришлось разделить один законопроект на две части", – заявил Якубин.

Кнутом и пинком

Раньше, около года назад, риторика украинских властей по Донбассу и его реинтеграции была гораздо жестче, практически непримиримой, напомнил политолог, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

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"Турчинов заявлял, что мы будем возвращать Донбасс в короткие сроки. А теперь в законе, который приняли в первом чтении, говорить о том, что что-то будет глобально меняться и это может быстро помочь вернуть неподконтрольные территории, не приходится", – сообщил эксперт.

Он рассказал, что есть 2 вероятных формата: если этот законопроект не согласован со всеми участниками конфликта, он может привести к эскалации, в том числе на линии соприкосновения. Но если закон согласован, "это будет означать, что договоренности по миротворцам достигнуты, и мы увидим это после встречи Суркова-Волкера" (намечена на 7 октября).

Политолог Александра Решмедилова удивлена, что у парламентариев вопрос вызвали минские соглашения – их закрепление в законодательстве. Украина, напомнила эксперт, – член "нормандского формата", наша страна была одним из инициаторов того, чтобы минские соглашения зафиксировали как документ в ООН.

"Это обязаны просто выполнять", – отметила она.

В целом, уверена Решмедилова, только кнут и пинок от западных партнеров заставляют работать украинских депутатов, а "США плотно держат руку на пульсе происходящего в Украине".

Власти нужно сделать выбор

Дмитрий Разумков обратил внимание на важную коллизию.

"Если мы признаем Россию страной-агрессором, не совсем корректно будет осуществлять любые финансово-экономические операции с фактически государством-врагом. Поэтому любые механизмы, любые действия, которые пополняют бюджет РФ, должны быть заблокированы. Один из таких механизмов – транспортировка энергоресурсов в Европу. Но этого не может произойти физически, особенно с учетом начала отопительного сезона. Но нельзя быть наполовину порядочным: тогда уже идти до конца и разрывать большой договор с РФ, но это фактически объявление войны", – заявил эксперт.

Также он отметил, что украинской власти нужно принять решение: или мы работаем по "Минску", или отказываемся от него – другого механизма решения кризиса в Донбассе пока не предложили.

А Алексей Якубин заявил, что провальное голосование в Раде 5 октября показало, что конфликт между "Народным фронтом" и Блоком Петра Порошенко развивается.

"В четверг "Народный Фронт" просигнализировал внешним партнерам, что они недовольны тем, что Запад обсуждает внешнюю политику только с президентом. "Народный фронт" (в лице Арсена Авакова или Арсения Яценюка) хочет быть полноценным участником переговоров по внешней политике.. Но для президента это неприемлемая логика", – уверен эксперт.

Также влиятельной, считает Якубин, остается фигура бизнесмена Игоря Коломойского, "который использует любую возможность, чтобы показать слабость Банковой, особенно для западных партнеров".

Решение проблем экономики за счет слабых

Дмитрий Разумков сообщил, что так называемая пенсионная реформа – "мягко говоря, не является реформой, а по большому счету, это уменьшение количества людей, которые в будущем будут получать пенсию". В то же время принятые парламентариями инициативы сегодня повысят уровень пенсий для украинцев.

Алексей Якубин назвал пенсионную реформу "социальным переворотом". Он отметил, что за законопроекты о Донбассе депутаты бились, а в вопросе пенсионной реформе такого рвения не было.

"Главная цель пенсионной реформы – уменьшение количества граждан, которые будут выходить на пенсию, причем радикальное уменьшение. В нормах уменьшается, например, коэффициент начисления за рабочие годы плюс де-факто повышается пенсионный возраст через понятие трудового стажа", – перечислил политолог.

По его словам, власть выбрала путь для себя – "решать долговые проблемы страны, проблемы неэффективности экономики за счет более слабых групп населения, которые не смогут активно протестовать".

"Теперь у нас не будет спецпенсий ни для педагогов, ни для учителей. Будут только спецпенсии для военных. Плюс очень хитро была принята норма – мы дальше будем продолжать содержать судей на пенсии. А эти суммы могут исчисляться десятками тысяч гривен", – сказал Якубин.

Государство просто-напросто разрывает социальный контракт с гражданами, который существовал до этого, добавил эксперт, "и это дальнейший уход Украины от декларируемой европейской модели".

Александра Решмедилова отметила, что пенсионная реформа – "крайне антисоциальна", но ее принятие было очень важно для премьер-министра Гройсмана.

Каталония, итоги референдума

Решмедилова также упомянула об итогах прошедшего в Каталонии референдума о независимости от Испании.

"Европа – предсказуемо на стороне Мадрида и будет отстаивать целостность Испании. … Плохо, что нет прямых переговоров между властями Каталонии и Мадридом. Лучше, чтобы они решали все внутри. Можно было бы поторговаться. Там кроме независимости есть вопросы денег, налогов, а с посредником переговоры будут идти дольше", – прогнозирует политолог.

Теперь же, после референдума, ставки в переговорном процессе повышены, уверена она.