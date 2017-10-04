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    Польский министр подтвердил покупку угля из Донбасса

    (обновлено: )23940
    По данным СМИ, антрацит с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса ввозится в Польшу по российским документам. Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський заявил, что в страну поступило 11 тыс. тонн угля.
    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський подтверждает, что антрацит с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса ввозится в Польшу по российским документам. Об этом пишет Hromadske со ссылкой на Biznes Alert.

    По данным министра, в страну было ввезено "относительно небольшое количество" — 11 тысяч тонн угля.

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    Издание приводит комментарий министра энергетики Украины Игоря Насалика. "Мы покупаем антрацит в США и африканских странах, а Польша — с наших оккупированных территорий. Это очень неприятная ситуация", — сказал он.

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    Несколько дней назад Насалик заявил, что уголь с отдельных районов Донецкой и Луганской областей не поступает на территорию Украины

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