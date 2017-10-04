Польский министр подтвердил покупку угля из Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський подтверждает, что антрацит с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса ввозится в Польшу по российским документам. Об этом пишет Hromadske со ссылкой на Biznes Alert.

По данным министра, в страну было ввезено "относительно небольшое количество" — 11 тысяч тонн угля.

Читайте также: Угольная лихорадка: вопрос цены всегда актуален

Издание приводит комментарий министра энергетики Украины Игоря Насалика. "Мы покупаем антрацит в США и африканских странах, а Польша — с наших оккупированных территорий. Это очень неприятная ситуация", — сказал он.

Читайте также: Американский уголь и другие скандалы Украины с энергоносителями

Несколько дней назад Насалик заявил, что уголь с отдельных районов Донецкой и Луганской областей не поступает на территорию Украины.