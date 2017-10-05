Не по-братски как-то.. Соцсети об угле Донбасса в Польше

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Польша официально закупает уголь на блокадном востоке Украины. Польша купила у ЛНР 11 тысяч тонн антрацита — заявил глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский.

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"Мы покупаем антрацит у США и африканских стран, а Польша — у наших оккупированных территорий", — возмутился по этому поводу министр энергетики Украины Насалик, добавив, что "ситуация очень неприятная".

В украинском сегменте соцсетей таким новостям тоже не рады: "Поляки – не дураки. Они поступают так, как выгодно их стране"; "Братья-поляки демонстрируют, что братство заканчивается там, где начинаются энергетические вопросы". "О том, что Польша покупает антрацит у непризнанных республик сообщалось еще в январе этого года. Власть просто это замалчивала. Это же разрушает мифы лжецов: "Весь мир с нами!", "С Украиной вся Европа", — напоминают в сетях и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook