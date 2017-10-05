наверх
05.10.201719:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Не по-братски как-то.. Соцсети об угле Донбасса в Польше

    (обновлено: )11010
    Братья-поляки очередной раз огорчили украинцев: пока официальный Киев везет уголь из Пенсильвании, Польша закупает уголь на Донбассе. Как отреагировали на такие новости сами украинцы и что пишут об этом в соцсетях?
    Уголь
    Flickr.com/oatsy40/

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Польша официально закупает уголь на блокадном востоке Украины. Польша купила у ЛНР 11 тысяч тонн антрацита — заявил глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский.

    Читайте также: Тренды-парадоксы дня: законы Порошенко по Донбассу, уголь Донбасса в Польше

    "Мы покупаем антрацит у США и африканских стран, а Польша — у наших оккупированных территорий", —  возмутился по этому поводу министр энергетики Украины Насалик, добавив, что "ситуация очень неприятная". 

    В украинском сегменте соцсетей таким новостям тоже не рады: "Поляки – не дураки. Они поступают так, как выгодно их стране"; "Братья-поляки демонстрируют, что братство заканчивается там, где начинаются энергетические вопросы". "О том, что Польша покупает антрацит у непризнанных республик сообщалось еще в январе этого года. Власть просто это замалчивала. Это же разрушает мифы лжецов: "Весь мир с нами!", "С Украиной вся Европа", — напоминают в сетях и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация возле Рады
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Пожилая женщина на рынке
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Протесты в Каталонии
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Политикум: ты мне кум или не кум?