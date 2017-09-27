Польша начинает импорт угля из США – СМИ

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Польша, входящая в десятку крупнейших угледобывающих стран, начинает ввоз угля из США, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на свои источники.

"К середине октября в Польшу прибудет первый корабль с углем, заказанным предприятием "Углекокс". Это только начало. В планах имеется доставка "черного топлива" из Казахстана или Колумбии", — говорится в сообщении.

По данным газеты, изначально смесь импортного угля с польским должна была поставляться только на экспорт, но теперь "Углекокс" ведет переговоры о поставках такого топлива с польскими электростанциями.

Отмечается, что нехватка в Польше угля собственного производства является следствием недостаточных инвестиций в отечественную угледобывающую отрасль.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыла очередная, четвертая, партия антрацитового угля из Южно-Африканской Республики. С начала года это четвертый балкер для тепловых электростанций энергохолдинга ДТЭК. В 2017 году энергетикам отправлено более 300 тыс. тонн антрацита и металлургам более 1 млн тонн коксующегося угля.