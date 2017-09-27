наверх
27.09.201714:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Польша начинает импорт угля из США – СМИ

    (обновлено: )136
    По информации польских СМИ, к середине октября прибудет первый корабль с углем, заказанным предприятием "Углекокс", в имеется доставка "черного топлива" из Казахстана или Колумбии.
    Уголь
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Польша, входящая в десятку крупнейших угледобывающих стран, начинает ввоз угля из США, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на свои источники.

    "К середине октября в Польшу прибудет первый корабль с углем, заказанным предприятием "Углекокс". Это только начало. В планах имеется доставка "черного топлива" из Казахстана или Колумбии", — говорится в сообщении.

    По данным газеты, изначально смесь импортного угля с польским должна была поставляться только на экспорт, но теперь "Углекокс" ведет переговоры о поставках такого топлива с польскими электростанциями.

    Отмечается, что нехватка в Польше угля собственного производства является следствием недостаточных инвестиций в отечественную угледобывающую отрасль.

    Ранее сообщалось, что в Украину прибыла очередная, четвертая, партия  антрацитового угля из Южно-Африканской Республики. С начала года это четвертый балкер для тепловых электростанций энергохолдинга ДТЭК. В 2017 году энергетикам отправлено более 300 тыс. тонн антрацита и металлургам более 1 млн тонн коксующегося угля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия пожаров в Калиновке
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Учебник украинского языка
    Реформа образования: необратимые последствия
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?