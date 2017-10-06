В скандале с углем Донбасса в Польше много политики. Опрос экспертов

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Польские власти признали факт поставок в страну угля с неподконтрольных территорий Донбасса, хотя сообщили о мизерных объемах — всего 11 тыс. тонн. Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил, что антрацит с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса ввозится в Польшу по российским документам, заверив украинские власти, что по факту поставок угля с неподконтрольных территорий Донбасса будет проведена проверка и в дальнейшем такие поставки будут запрещены.

Как раннее сообщили польские СМИ, в Польшу уголь из ОРДЛО завозился фирмой Doncoaltrade, которая с 2012 года зарегистрирована в польских Катовицах. Ее председателем и главным акционером якобы является бывший вице-министр энергетики самопровозглашенной ЛНР Александр Мельничук.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский не может понять мотивов польских компаний, закупавший донбасский уголь.

"Польша подсела на импорт антрацита. Насколько она подсела на импорт из ОРДЛО, я вам не скажу, это вопрос к Польше. Более того, все страны, наши ближайшие соседи, которые могли бы иметь потребности в закупке угля, были предупреждены украинской стороной относительно недопустимости таких действий. Если сертификат соответствия говорит о том, что пришедший уголь родом из ОРДЛО, то они должны не заключать подобного рода сделки. Поэтому такая сделка может оспариваться украинской стороной, однако здесь уже вопросы к министерству иностранных дел. Зачем это нужно было Польше, я вам честно скажу, мне непонятно", — заявил Землянский РИА Новости Украина.

По его словам, Польша испытывает очень серьезный дефицит антрацита, который восполнялся, в основном, за счет импорта из России, в лучшие времена он составлял порядка 8 млн. тонн. Сейчас объемы импорта из этой страны сократились, поэтому Польша вынуждена искать дополнительные объемы для закупок.

Как отметил Землянский, заявленный в СМИ объем польского импорта из ОРДЛО в 11 тыс. тонн — это слишком мизерный объем для закупки. "Одиннадцать тысяч тонн — это ни о чем, это у вас работа одной станции ТЭЦ одни сутки. Реальные объемы для работы ТЭЦ нужны намного больше", — отметил эксперт.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич допускает, что в публикации польских СМИ и заявлений чиновников могут политический и экономический контекст в пользу третьих стран.

"Я очень удивился, потому что с моей точки зрения, не прозвучали очень важные вещи, которые позволяют сделать какой- то однозначный вывод о произошедшем.

Первое — как они вообще смогли осуществить импорт для хозобъектов Польши с учетом того, что действуют санкции.

Второе — если они этот импорт осуществили, то почему они об этом только сейчас стали говорить?

И третье — на каком основании было заявлено, что этот уголь был произведен на территории Украины, в Донбассе. Они что проводили какие то экспертизы? Как подобные экспертизы можно было произвести, не имея в наличии проб угля? На эти вопросы не было дано ответа.

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Поэтому у меня возникает подозрение, что задача этой информации — нагнетать обстановку вокруг неконтролируемых территорий или какие то иные цели. Возможно, цель публикаций — заставить Польшу отказываться от поставок угля из РФ, чтобы переориентировать на американский. Потому что Россия крупнейший традиционный поставщик антрацита в Польшу", — заявил Марунич РИА Новости Украина.