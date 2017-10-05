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    Экономика

    Польша заверила Украину в блокировании поставок угля из Донбасса

    (обновлено: )12543
    Министр энергетики Польши заверил украинского коллегу, что будет проведена полная проверка по факту поставок угля с Донбасса в Польшу. Игорь Насалик подчеркнул, что основная задача – максимально заблокировать этот процесс.
    Уголь
    Flickr.com/oatsy40/

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заверил, что по факту поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса будет проведена проверка и в дальнейшем такие поставки будут запрещены. Об этом сообщил министр угольной промышленности и энергетики Украины Игорь Насалик.

    "При встрече с министром мы отметили эту тематику, мы получили заверение, что будет проведена полная проверка, что такие поставки будут запрещены. Мне удалось встретиться с журналистом, который опубликовал первую часть расследования, (будет вторая и третья), которое связано с поставкой антрацита с ОРДЛО не только в Польшу, но и в другие европейские страны", — заявил Насалик в эфире 112 Украина.

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    По его словам, основная задача – максимально заблокировать этот процесс.

    "Мы официально доказали, что считаем, что закупка на сегодня антрацита в зоне ОРДЛО – это прямое финансирование терроризма и наши аргументы были услышаны", — заключил министр.

    Накануне Кшиштоф Тхужевский признал, что в Польшу была поставлена партия угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. По его словам, произошла поставка 11 тысяч тонн угля — "столько, сколько один энергоблок потребляет в сутки".

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    Ранее польская Gazeta Prawna сообщила, что в Польшу были полулегально поставлены 11 тонн антрацита с территории самопровозглашенной ЛНР. Как утверждает издание, в Польшу уголь был ввезен фирмой Doncoaltrade, которая с 2012 года зарегистрирована в польских Катовицах. Ее председателем и главным акционером якобы является бывший вице-министр энергетики ЛНР Александр Мельничук.

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    Согласно данным издания, "Мельничук отправляет в Россию сырье с контролируемых им шахт, а также купленное у людей, занимающихся добычей… Нелегальные владельцы "копанок" продают антрацит по 22 доллара за тонну, когда его официальная цена на границе Польши – 140 долларов". Россия, как пишет газета, расценивает уголь как импорт из Украины, поскольку фирма, которая его ввозит, официально зарегистрирована в Киеве. Украина, в свою очередь, воспринимает это как контрабанду, поскольку не контролирует ни границу, ни экспорт из Луганска. При этом формально запрета на экспорт в ЕС с территории Донбасса нет: в 2014 году такое ограничение было введено только в отношении Крыма.

    Главная военная прокуратура Украины в середине июня открыла уголовное дело по факту вывоза и продажи за границу угля, добытого на подконтрольных ополченцам территориях Донецкой и Луганской областей. По информации пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, уголь вывозится на территорию РФ, где в дальнейшем его реализуют, в том числе и за границу.

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