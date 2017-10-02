Насалик: уголь Донбасса не поступает в Украину

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что уголь с отдельных районов Донецкой и Луганской областей не поступает на территорию Украины. Об этом во время селекторного совещания заявил министр энергетики.

"Мы сделали все, чтобы уголь с неподконтрольных территорий Донбасса не поступал, мы сделали все, чтобы остановить этот процесс. Уголь закупается в Южно-Африканской Республике. Компании, которые работают в Украине, имеют договоренность и компромисс относительно того, чтобы уголь с ОРДЛО не проходил на территорию Украины", — сказал Насалик.

Он также добавил, что нет экономических оснований для повышения цены на газ.

Напомним, в сети разгорелись горячие дискуссии вокруг прибытия в Украину судна с американским углем из Пенсильвании. Так, для встречи судна власти устроили целую торжественную церемонию с гимном и хлебом-солью.