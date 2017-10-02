наверх
02.10.201713:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Насалик: уголь Донбасса не поступает в Украину

    (обновлено: )6301
    Как отметил министр энергетики Игорь Насалик, уголь с отдельных районов Донецкой и Луганской областей не поступает на территорию Украины. Он также заявил, что нет нет экономических оснований для повышения цены на газ.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что уголь с отдельных районов Донецкой и Луганской областей не поступает на территорию Украины. Об этом во время селекторного совещания заявил министр энергетики.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Угольная лихорадка: вопрос цены всегда актуален

    "Мы сделали все, чтобы уголь с неподконтрольных территорий Донбасса не поступал, мы сделали все, чтобы остановить этот процесс. Уголь закупается в Южно-Африканской Республике. Компании, которые работают в Украине, имеют договоренность и компромисс относительно того, чтобы уголь с ОРДЛО не проходил на территорию Украины", — сказал Насалик.

    Он также добавил, что нет экономических оснований для повышения цены на газ.

    Напомним, в сети разгорелись горячие дискуссии вокруг прибытия в Украину судна с американским углем из Пенсильвании. Так, для встречи судна власти устроили целую торжественную церемонию с гимном и хлебом-солью.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Референдум в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Последствия взрывов в Калиновке Винницкой области, 29 сентября 2017
    Взрывы под Винницей: расследование
    Тушение пожара ГСЧС
    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Школа
    Реформа образования: необратимые последствия