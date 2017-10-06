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    Полиция выяснила, кто разрисовал консульство Украины в Польше

    (обновлено: )23202
    Полиция Подкарпатского воеводства ожидает, что обнародованное фото из видеомониторинга поможет польским правоохранителям задержать злоумышленника.
    Полиция выяснила, кто разрисовал консульство Украины в Польше
    Полиция Подкарпатского воеводства

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Польская полиция опубликовала фотографию человека, разрисовавшего красной краской почетное консульство Украины в г. Жешув, сообщает "Укринформ".

    Полиция Подкарпатского воеводства ожидает, что обнародованное фото из видеомониторинга поможет польским правоохранителям задержать злоумышленника.

    Полиция Подкарпатского воеводства
    Полиция выяснила, кто разрисовал консульство Украины в Польше

    "Мы обнародовали фото злоумышленника. Людей, которые видели или узнают на фото мужчину, просим связаться с отделом по борьбе с футбольным хулиганством городской комендатуры полиции в Жешуве", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что местная полиция под наблюдением районной прокуратуры города выясняет обстоятельства дела относительно открытых призывов к ненависти на национальной почве.

    Ранее сообщалось, что в городе Жешув на юге Польши вандалы нанесли различные надписи красной краской на почетное консульство Украины в этом городе.

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