КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Польская полиция опубликовала фотографию человека, разрисовавшего красной краской почетное консульство Украины в г. Жешув, сообщает "Укринформ".

Полиция Подкарпатского воеводства ожидает, что обнародованное фото из видеомониторинга поможет польским правоохранителям задержать злоумышленника.

Полиция Подкарпатского воеводства Полиция выяснила, кто разрисовал консульство Украины в Польше

"Мы обнародовали фото злоумышленника. Людей, которые видели или узнают на фото мужчину, просим связаться с отделом по борьбе с футбольным хулиганством городской комендатуры полиции в Жешуве", — говорится в сообщении.

Отмечается, что местная полиция под наблюдением районной прокуратуры города выясняет обстоятельства дела относительно открытых призывов к ненависти на национальной почве.

Ранее сообщалось, что в городе Жешув на юге Польши вандалы нанесли различные надписи красной краской на почетное консульство Украины в этом городе.